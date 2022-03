Formularul de Localizare a Pasagerului va fi aborgat săptămâna aceasta Guvernul urmeaza sa abroge, in sedinta viitoare, prevederea privind completarea Formularului de Localizare a Pasagerului (PLF) la intrarea in Romania, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. “In aceasta saptamana urmeaza sa se clarifice si situatia folosirii Formularului de Localizare a Pasagerului la intrarea in Romania. Acesta urmeaza sa fie anulat, cel mai probabil in cursul zilei de maine, intr-o sedinta de guvern, in care sa se abroge, practic, aceasta prevedere, intre timp rugandu-i pe cetateni, in special pe romanii care intra in tara in aceasta perioada, pana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

