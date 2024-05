Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) a dominat vineri a doua sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu de Formula 1 al regiunii Emilia Romagna, pe circuitul de la Imola (Italia), dupa ce fusese cel mai rapid si in prima sesiune, transmite presa internationala, potrivit Agerpres.

- Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) a fost cel mai rapid vineri in prima sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu de Formula 1 al regiunii Emilia Romagna, pe circuitul de la Imola (Italia), transmite presa internationala, potrivit Agerpres.

- Pilotul portughez Antonio Felix da Costa a oferit echipei Porsche prima victorie pe teren propriu in Campionatul Mondial de Formula E, rezervat monoposturilor cu propulsie suta la suta electrica, duminica, in cea de-a doua cursa desfasurata la Berlin, la finalul careia neozeelandezul Nick Cassidy (Jaguar)…

- Marele Premiu de Formula 1 din Australia a fost unul spectaculos, cu doua abandonuri de marca: Max Vestappen și Lewis Hamilton. Grand Prixul de pe circuitul Albert Park a adus o dubla neașteptata pentru Scuderia Ferrari: Carlos Sainz a caștigat, in timp ce Charles Leclerc a sosit al doilea. In ziua…

- Max Verstappen (Red Bull) continua sa scrie istorie in Formula 1, reușind sa caștige și a doua cursa din acest sezon, in cadrul Marelui Premiu al Arabiei Saudite. Plecat din pole position, olandezul a reușit o noua victorie pe circuitul de la Jeddah, parcurgand cele 50 de tururi in 1:20:43.273. Aceasta…

- Pilotul celor de la Red Bull, Max Verstappen, continua sa scrie istorie in lumea Formulei 1. Ziua de sambata, 9 martie 2024, a fost dedicata celei de a doua curse din sezonul sportului cu motor. The post FORMULA 1 Verstappen a obținut cea de-a 56-a victorie a carierei first appeared on Informatia…

- Olandezul Max Verstappen a cistigat, simbata, Marele Premiu al Arabiei Saudite, a doua etapa a Campionatului Mondial de Formula 1. Verstappen s-a impus si in prima etapa, in Bahrain. Pe locul doi s-a clasat Sergio Perez, iar pe locul al treilea - Charles Leclerc. {{733445}}Debutantul Oliver Bearman,…

- Sezonul 2024 a inceput in forța pentru Max Verstappen. Triplul campion mondial a obținut un nou pole position inaintea Marelui Premiu din Bahrain, prima cursa a noului sezon de Formula 1. Pilotul de la Red Bull a obținut un timp de 1:29.179, fiind mai rapid cu peste doua zecimi de secunda fața de Charles…