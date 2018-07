Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul de Formula 1 al scuderiei Ferrari, neamțul Sebastian Vettel va pleca primul de pe grila de start in cursa de la Hockenheim dotata cu Marele Premiu al Germaniei. Vettel va fi urmat de finlandezii Valtteri Bottas de la Mercedes si Kimi Raikkonen de la aceeași Ferrari.

- Pilotul german Sebastian Vettel (Ferrari) a fost cel mai rapid in calificarile desfasurate sambata pe circuitul Hockenheim si va pleca din pole position duminica in Marele Premiu al Germaniei, a 11-a cursa din calendarul Formulei 1. Vettel, cronometrat in cel mai rapid tur de circuit cu…

- Sebastian Vettel a fost cel mai rapid in cadrul calificarilor pentru Marele Premiu al Germaniei de Formula 1, pilotul german oprind cronometrul la 1:11.212. Podiumul a fost completat de Valtteri Bottas (Mercedes) și de Kimi Raikkonen (coechipierul lui Vettel de la Ferrari). Lewis Hamilton a incheiat…

- Pilotul australian Daniel Ricciardo (Red Bull) a stabilit cel mai bun timp al primei sedinte de antrenamente libere in vederea Marelui Premiu de Formula 1 al Germaniei, a 11-a etapa a Campionatului Mondial, fiind cronometrat vineri pe circuitul din Hockenheim in 1 min. 13 sec. 525/1000 (medie orara…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull-Renault) a castigat duminica Marele Premiu de Formula 1 al Austriei, a 9-a etapa a Campionatului Mondial, desfasurat pe circuitul Red Bull Ring (4,318 km) din Spielberg, fiind urmat pe podium, la o secunda și jumatate, de finlandezul Kimi Raikkonen (record pe…

- Valtteri Bottas a stabilit cel mai bun timp in calificarile pentru Marele Premiu al Austriei și va fi acompaniat pe prima linie a grilei de start de coechipierul sau Lewis Hamilton, in timp ce Sebastian Vettel va pleca de pe locul 3.

- Lewis Hamilton a reușit cel mai bun timp in cadrul calificarilor pentru Marele Premiu al Franței la Formula 1, pilotul britanic urmand sa plece din pole-position in cursa de duminica. Pe grila de start urmeaza coechipierul Valtteri Bottas și Sebastian Vettel (Ferrari). Se actualizeaza.

- Sebastian Vettel, liderul ierarhiei piloților, a reușit cel mai bun timp in cadrul calificarilor pentru Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului, pilotul german al Scuderiei Ferrari urmand sa plece din pole-position in Grand Prix-ul de duminica (al 53-lea pole din cariera și al treilea consecutiv…