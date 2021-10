Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul german Mick Schumacher va concura sub culorile echipei Haas si in viitoarea editie a Campionatului Mondial de Formula 1, alaturi de rusul Nikita Mazepin, a anuntat joi team-ul american, citat de Reuters. Schumacher Jr si Mazepin, ambii in varsta de 22 ani, se afla la sezonul lor…

- Pilotul britanic de Formula 1, Lewis Hamilton (Mercedes), campion mondial en-titre, a realizat cel mai bun timp vineri, in prima sesiune de antrenamente libere la Marele Premiu al Italiei, pe circuitul de la Monza (5,793 km). Hamilton a fost cronometrat in 1 min 20 sec 926/1000, devansandu-l…

- Pe 15 septembrie Netflix lanseaza documentarul despre cariera lui Michael Schumacher. In noua producție, Corrina Schumacher, soția fostului campion mondial la Formula 1, ofera informații despre starea lui de sanatate. Soția lui Michael Schumacher, Corinna, a dezvaluit ca fostul campion mondial inca…

- Dupa ce George Russell și-a vazut visul implinit și a anunțat ca de sezonul urmator va concura pentru Mercedes-AMG Petronas F1, locul sau de la Williams a ramas liber. Acum, echipa britanica a anunțat ca acesta va fi ocupat de Alex Albon. Pilotul thailandez revine așadar in Formula 1, dupa ce anul trecut…

- Filmul documentar „Pilot, idol, legenda”, care il are in centrul atentiei pe Michael Schumacher, va fi lansat la nivel global pe 15 septembrie, informeaza Gazeta Sporturilor . Netflix a lansat miercuri, 25 august, trailer-ul documentarului, chiar in ziua care s-au implinit 30 de ani de la debutul lui…

- Pilotul francez Norman Nato (Venturi) a castigat, duminica, a doua cursa a e-Prix-ului de la Berlin, in timp ce olandezul Nyck De Vries (Mercedes) a devenit campion mondial la Formula E, competitie destinata monoposturilor suta la suta electrice, pentru sezonul 2020/2021, informeaza AFP. Norman Nato…