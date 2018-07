Stiri pe aceeasi tema

- Kimi Raikkonen a terminat pe locul 3, urmat pe 4 de Valtteri Bottas. Daniel Ricciardo a fost singurul pilot Red Bull care a punctat, reusind sa se claseze pe 5. Max Verstappen a abandonat pe final. Lewis Hamilton a ratat startul și a fost depașit de Seastian Vettel inainte de intrarea in primul…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a stabilit cel mai bun timp al primei sedinte de antrenamente libere in vederea Marelui Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, a 10-a etapa a Campionatului Mondial, fiind cronometrat vineri pe circuitul din Silverstone in 1 min. 27 sec. 854/1000 (medie orara…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a dominat si a doua sesiune de antrenamente libere in vederea Marelui Premiu de Formula 1 al Austriei, a 9-a etapa a Campionatului Mondial, fiind cronometrat vineri pe circuitul Red Bull Ring (4,318 km) din Spielberg, in 1 min 4 secunde 579/1000 (medie orara…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a stabilit cel mai bun timp al primei sedinte de antrenamente libere in vederea Marelui Premiu de Formula 1 al Austriei, a 9-a etapa a Campionatului Mondial, fiind cronometrat vineri pe circuitul Red Bull Ring (4,318 km) din Spielberg, in 1 min. 04 sec.…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes), campionul mondial en titre, a dominat prima sesiune de antrenamente libere derulata vineri pe circuitul Paul Ricard, gazda Marelui Premiu de Formula 1 al Frantei de duminica, relateaza EFE. Circuitul Paul Ricard a revenit dupa o pauza de 28 ani…

- Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco. A șasea cursa a sezonului de Formula 1 se desfașoara duminica, de la ora 16:00, in direct pe Digi Sport 1. Pe circuitul care a gazduit primul Mare Premiu in anul 1950 se vor parcurge 78 de tururi. Un tur masoara 3,337 km, iar in total, piloții vor…

- Sebastian Vettel, liderul ierarhiei piloților, a reușit cel mai bun timp in cadrul calificarilor pentru Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului, pilotul german al Scuderiei Ferrari urmand sa plece din pole-position in Grand Prix-ul de duminica (al 53-lea pole din cariera și al treilea consecutiv…

- Pilotul australian de Formula 1, Daniel Ricciardo (Red Bull) a dominat vineri cea de-a doua sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu al statului Azerbaidjan, reusind un timp de 1'42 "795. Castigatorul cursei de anul trecut, Ricciardo a fost urmat in cea de-a doua sesiune de Kimi Raikkonen…