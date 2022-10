Stiri pe aceeasi tema

- Mercedes, echipa lui Lewis Hamilton, a fost amendata cu 25.000 de euro de catre Federatia Internationala de Automobilism (FIA) ​​pentru ca nu a raportat ca pilotul sau conducea cu un piercing in nas. Britanicul in schimb nu va fi sanctionat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Monegascul Charles Leclerc (24 de ani), pilot Ferrari, va pleca din pole position in Marele Premiu de Formula 1 din Singapore. Marele Premiu de Formula 1 din Singapore este programat duminica, de la ora 15:00 Red Bull Racing, liderul ierarhiei constructorilor, il va avea in prima linie a grilei de…

- Lewis Hamilton, septuplu campion mondial in Formula 1, este increzator pentru sezonul urmator, chiar daca in stagiunea actuala nu a bifat nicio victorie și ocupa doar poziția a șasea in clasamentul piloților.

- Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) a terminat sambata pe primul loc calificarile Marelui Premiu al Italiei la Formula 1, de la Monza. Noua piloti ai fost penalizati, printre acestia aflandu-se Max Verstappen si Lewis Hamilton. Podiumul calificarilor de la Monza a fost, in ordine, cu pilotul…

- Lewis Hamilton (37 de ani), pilotul celor de la Mercedes, s-a alaturat grupului de finanțatori ai francizei de fotbal american Denver Broncos. Lewis Hamilton, de 7 ori campion mondial in Formula 1, are o avere estimata la aproximativ 300 de milioane de euro. Pilotul britanic, un fan recunoscut al fotbalului…

- Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial en titre, a castigat Marele Premiu al Frantei, a 12-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, ce a avut loc duminica pe circuitul ''Paul Ricard'' din Le Castellet, olandezul fiind urmat pe podium de britanicii de la Mercedes, Lewis Hamilton si George…

- Max Verstappen a profit din plin de abandonul lui Charles Leclerc (a comis o eroare intr-un moment in care era lider al cursei) și a caștigat Marele Premiu al Franței de Formula 1. Podiumul a fost completat de piloții Mercedes: Lewis Hamilton și George Russell.

- Lewis Hamilton a terminat cursa sprint din Marele Premiu de Formula 1 al Austriei pe locul opt și a facut in calificari accident cu mașina Mercedes. Unii fani au aplaudat incidentul, lucru care i-a lasat pilotului britanic un gust amar.