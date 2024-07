Stiri pe aceeasi tema

- George Russell risca sa fie descalificat dupa ce a obținut o victorie in Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei in fața coechipierului sau de la Mercedes, Lewis Hamilton. Motivul descalificarii este unul de natura tehnica, referitor la greutatea monopostul

- Max Verstappen (26 ani), campionul ultimilor trei ani in Formula 1, va avea o penalizare de zece poziții in Marele Premiu al Belgiei, organizat in mod tradițional pe spectaculosul Spa-Francorchamps. Aceasta va surveni din cauza unei noi schimbari ale motorului, acesta atingand deja numarul maxim de…

- Lando Norris va pleca duminica din pole position in Marele Premiu al Ungariei la Formula 1, acesta fiind cel mai rapid in sesiunea de calificari de sambata. Cursa va avea loc duminica de la ora 15:45. Pilotul celor de la McLaren a oprit cronometrul la 1:15.227 și a fost urmat pe podium de Oscar Piastri…

- Formula 1 a anunțat, in urma cu puțin timp, care vor fi cursele de sprint pentru sezonul 2025. La fel ca in acest an, vom avea tot 6 curse de sprint, insa una dintre ele va fi noua. Anul viitor, Formula 1 va avea o cursa de sprint in Belgia, pe legendarul circuit Spa-Francorchamps. Etapa din Belgia…

- Etapa cu numarul 12 a sezonului 2024 de Formula 1 a adus piloții și echipele la Silverstone, locul de naștere al campionatului mondial. Inaintea cursei, subiectul care a dominat discuțiile din paddock a fost incidentul dintre Max Verstappen și Lando Norris in etapa precedenta din Austria. Cei doi s-au…

- A zecea cursa a sezonului de Formula 1 are loc la Barcelona, pe circuitul din Catalonia. Aceasta va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și televizata de Antena 1 și AntenaPLAY. Lando Norris va pleca din pole-position, iar Max Verstappen completeaza prima linie la start. Lewis Hamilton și George Russell,…

- Nu a fost loc de surprize in calificarile pentru cursa sprint de Formula 1 de la Miami, Max Verstappen stabilind cel mai bun timp (1:27.641). Dezamagirile zilei au venit din partea monoposturilor Mercedes: George Russell va pleca al 11-lea in cursa de sambata, iar Lewis Hamilton al 12-lea.

- Max Verstappen (26 de ani), campionul en-titre din Formula 1, spune ca nici macar o oferta de 250 de milioane de euro anual nu l-ar tenta sa paraseasca Red Bull, daca asta ar presupune sa conduca un monopost cu care sa nu poata concura la primele poziții. Se vorbește din ce in ce mai mult despre posibilitatea…