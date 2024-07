Stiri pe aceeasi tema

- Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) a caștigat Marele Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, a 12-a dintre cele 24 de manșe ale campionatului mondial, duminica, pe circuitul de la Silverstone. Este primul sau succes din 2021, scrie 7sur7.be. Lewis Hamilton a facut fata tuturor duelurilor si a reusit…

- Lewis Hamilton a caștigat Marele Premiu al Marii Britanii in fața lui Max Verstappen și Lando Norris la Silverstone. Pilotul britanic a obținut a 104-a victorie din cariera in Formula 1 și a fost a noua sa victorie pe circuitul britanic.

- Marele Premiu al Marii Britanii de la Silverstone se disputa in acest moment, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Antena 1. Russell conduce cursa dupa un start perfect, la o distanța de o secunda și jumatate. Liderul clasamentului general, Max Verstappen a urcat o poziție dupa primul tur, l-a depașit…

- Weekendul acesta, Formula 1 revine pe Antena 1 cu Marele Premiu al Marii Britanii. Antrenamentele de la Silverstone se vad live exclusiv pe AntenaPLAY, calificarile sunt ȋn direct la Antena 3 CNN si pe AntenaPLAY, iar cursa de duminica este in direct la

- Britanicul Lando Norris (McLaren-Mercedes) a reusit cel mai bun timp in a doua sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Marii Britanii, a 12-a din cele 24 de etape ale sezonului de Formula 1, dupa ce dominase si prima sesiune, vineri pe circuitul de la Silverstone (5,891 km), transmite…

- Britanicul Lando Norris (McLaren-Mercedes) a reusit cel mai bun timp in prima sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Marii Britanii, a 12-a din cele 24 de etape ale sezonului de Formula 1, vineri pe circuitul de la Silverstone (5,891 km), informeaza AFP.

- Pilotul britanic Lewis Hamilton, septuplu campion mondial de Formula 1, nu a confirmat intentia de a achizitiona in curand o echipa de MotoGP, dar nu a exclus aceasta posibilitate, joi, la Silverstone, unde va avea loc in acest weekend Marele Premiu al Marii Britanii, informeaza AFP, potrivit Agerpres.