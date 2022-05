Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul german Sebastian Vettel, aflat in dificultate in acest sezon la volanul unui monopost Aston Martin, a declarat inaintea participarii la editia inaugurala a Marelui Premiu de Formula 1 de la Miami, care va avea loc in perioada 6-8 mai, ca nu a luat o decizie in privinta viitorului sau in Formula…

- Sebastian Vettel, testat pozitiv cu Covid-19 saptamana trecuta, va absenta și la Grand Prix-ul din Arabia Saudita. El va fi inlocuit la a doua cursa a sezonului din Formula 1 de Nico Hulkenberg.

- Germanul Nico Hulkenberg il va inlocui la Aston Martin pe compatriotul sau Sebastian Vettel, testat pozitiv cu Covid-19 saptamana trecuta, si la Marele Premiu de Formula 1 al Arabiei Saudite, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Echipa Aston Martin a anunțat ca Sebastian Vettel nu va participa in Marele Premiu din Bahrain. Fostul campion mondial a testat pozitiv pentru COVID-19. In consecința, el va fi inlocuit de pilotul de teste și de rezerva al echipei, Nico Hulkenberg. Aceasta va fi prima cursa pentru Hulkenberg de la Marele…

- Sebastian Vettel (34 de ani), pilotul celor de la Aston Martin, nu va participa in prima cursa a noului sezon de Formula 1. Cvadruplul campion mondial a fot testat pozitiv cu Covid-19. Formula 1 debuteaza in acest an cu Marele Premiu din Bahrain, care va avea loc duminica, 20 martie. Vettel, testat…

- Noul sezon de Formula 1 va debuta in acest weekend, cu Grand Prix-ul din Bahrain. Sebastian Vettel, cvatruplu caștigator al Marelui Circ, a vorbit despre duelul așteptat dintre Verstappen și Hamilton, iar neamțul crede ca pilotul de la Red Bull va concura fara vreo presiune pe umerii sai. Max Verstappen…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton a declarat, sambata, in ultima zi a testelor din Bahrain dinaintea sezonului competitional din Formula 1, ca "pentru moment nu ne putem bate pentru victorie, dar masina are potential pentru a reusi", informeaza AFP, potrivit Agerpers."Saptamana viitoare (cu ocazia Grand…

