- Fernando Alonso (37 de ani), pilotul echipei McLaren-Renault si dublu campion mondial (in 2005 si 2006 cu Renault), a anuntat, marti, ca se retrage din Formula 1 la finalul acestui sezon. Dupa o cariera de 17 ani, spaniolul isi va lua ramas bun de la circuit in 25 noiembrie, la Yas Marina (Abu Dhabi).

- In prezent la austriecii de la Red Bull, Daniel Ricciardo va concura din sezonul viitor pentru echipa Renault. Ințelegerea dintre pilotul australian de Formula 1 și constructorul francez este valabila pe o perioada de doi ani, a anunțat renaultsport.com.

- Michael Andretti, omul care detine echipa de Indy Car "Andretti Autosport", i-a dat un ultimatum lui Fernando Alonso. Pilotul din Fomrula 1 trebuie sa se decida pana pe 19 august daca e dispus sa lase Formula 1 pentru competitia nord-americana, informeaa mediafax. Spaniolul a mai concurat…

- Fostul capitan al lui Chelsea, John Terry, a parasit-o pe Aston Villa dupa doar un sezon petrecut in Championship. Ajuns la 37 de ani, fundasul ar putea sa puna carierei de fotbalist si sa ia loc in platou.

- Pilotul spaniol Fernando Alonso, campion mondial in 2005 si 2006, va disputa in acest weekend a 300-a sa cursa din Formula 1, cu prilejul Marelui Premiu al Canadei, la Montreal, relateaza EFE. Alonso (McLaren), care a castigat MP al Canadei in 2006, a scris pe contul sau de Twitter: ''M-am bucurat…