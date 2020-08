Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a fost cel mai rapid in prima sesiune de antrenamente libere desfasurata vineri pe circuitul Hungaroring, gazda Marelui Premiu al Ungariei, a treia cursa a sezonului 2020 de Formula 1, transmite Reuters. Sextuplul campion mondial a reusit cel mai rapid tur…

- "Echipa a facut o treaba fantastica. Sunt foarte recunoscator ca am revenit pe primul loc. Este un pas mare inainte", a declarat Hamilton dupa cursa. Pe locul doi a terminat Valtteri Bottas (Mercedes), iar pe trei Max Verstappen (Red Bull Racing). Tot 10 este completat de Alexander Albon (Red Bull Racing),…

- Sursele BBC dau ca sigura revenirea din 2021 în Formula 1 a pilotului iberic Fernando Alonso. În momentul reîntoarcerii în Marele Circ, Alonso va avea aproape 40 de ani. El va concura pentru Renault, alaturi de care a cucerit titlul mondial în 2005 și 2006. Conform…

- ​Finlandezul Valtteri Bottas (Mercedes) va porni de pe prima pozitie a grilei, duminica, în Marele Premiu al Austriei, prima etapa a sezonului de Formula 1, afectat puternic de pandemia de coronavirus.“Mi-a fost dor de acest sentiment de dupa calificari... de cum dupa ce îti…

- Pilotul spaniol Fernando Alonso a recunoscut luni ca nu a renuntat in totalitate la speranta unei reveniri in Formula 1, la 38 de ani, intr-un moment in care numele dublului campion mondial este citat frecvent pentru inlocuirea australianului Daniel Ricciardo la echipa Renault . „Din punct de vedere…

- Schimbarile din F1 anunțate zilele trecute pun mare semn de intrebare peste situația germanului, care nu va mai continua la Ferrari din 2021 Sebastian Vettel pleaca de la Ferrari, Carlos Sainz ii va lua locul din sezonul viitor, iar Daniel Ricciardo se muta de la Renault la McLaren, pentru a acoperi…

- Sebastian Vettel a anunțat marți ca va parasi Scuderia Ferrari la sfarșitul acestui sezon, iar acest lucru va declanșa un val de transferuri pe grila de start. Presa internaționala a anunțat deja ca Ferrari a decis sa-l inlocuiasca pe Vettel cu Carlos Sainz, iar un anunț oficial este așteptat in urmatoarele…