Formens Botoșani, LIDER ABSOLUT în topul celor mai mari producători de haine din România Formens Botoșani, LIDER ABSOLUT in topul celor mai mari producatori de haine din Romania Formens Botoșani, producatorul de costume si alte articole de imbracaminte din zona industriala a municipiului Botoșani, este lider absolut in topul celor mai mari producatori de haine din Romania. Dupa cifra de afaceri inregistrata in 2022 de marii producatori din domeniu, Formens Botoșani a inregistrat o cifra de afaceri de 278 milioane lei anul trecut, […] Citește Formens Botoșani, LIDER ABSOLUT in topul celor mai mari producatori de haine din Romania in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apetența clujenilor pentru produsele de tip fast-food este uriașa, trendul fiind crescator. Livrarile la domiciliu au dezvoltat extrem de mult aceasta industrie, care era limitata uneori chiar și din cauza comoditații clienților. Acum, cu o simpla comanda, un livrator iți aduce la ușa in circa 20 -…

- Miza finalei de duminica de la Wimbledon, in care Carlos Alcaraz și Novak Djokovic s-au luptat timp de aproape cinci ore pentru a caștiga cel mai ravnit turneu de Grand Slam din tenis, a fost nu numai trofeul și locul 1 mondial, ci și cel de lider al cașt

- Cel mai sigur cartier din Romania este cartierul Grigorescu. Alte doua cartiere sunt in top 6. Topul celor mai sigure 20 de cartiere din Romania, in anul 2023, este condus de cartierul Grigorescu, pe locul 1, Gheorgheni, pe locul 4, Zorilor, pe locul 6, și Dambu Rotund, pe locul 18. Cele…

- Autoritațile romane trebuie sa transpuna pana la finele anului in legislația naționala Directiva care prevede impozitul minim de 15% pe profiturile companiilor cu cifra de afaceri anuala combinata este de cel puțin 750 milioane de euro. Numarul de companii a caror cifra de afaceri pentru anul 2021 a…

- Potrivit analizei de monitorizare mediaTRUST, efectuata intre 1 și 31 mai 2023, Catena a ocupat prima poziție in ceea ce privește cheltuielile de publicitate in luna mai, situandu-se in fruntea clasamentului. Penny s-a plasat pe locul doi, iar Farmacia Dr. Max pe poziția a treia pe podium.Catena,…

- Agricola Bacau se afla pe locul al 5-lea in topul celor mai mari producatori de carne, dupa cifra de afaceri realizata pe anul 2022. Primele 4 poziții sunt ocupate de Smithfield, Aaylex, Transavia și Unicarm. Primii cinci jucatori din industria carnii au avut afaceri combinate de peste 5 miliarde lei…

- Dedeman, cel mai mare retailer de bricolaj din tara noastra, continua sa se afirme ca lider pe piata de profil, conform rezultatelor financiare analizate de Economica.net. In anul 2022, compania a obtinut o cifra de afaceri neta de peste 11 miliarde de lei, inregistrand o crestere de 10% fata de anul…

- Cu o cifra de afaceri de aproape 15 milioane de euro și un numar de 420.000 de joburi postate in platforma, 2022 a fost cel mai bun an din istorie pentru eJobs Romania. Rezultatele marcheaza o creștere de aproximativ 50% fața de 2021, anul care a marcat revenirea pe piața muncii, in termeni de joburi…