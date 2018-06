Doi foşti polişti sub comanda lui Alexa

După despărţirea de ACS Poli Timişoara, Alin Şeroni şi Cătălin Straton şi-au găsit rapid o nouă echipă... The post Doi foşti polişti sub comanda lui Alexa appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]