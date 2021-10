Rusia, care se manifesta foarte interesata de situația din Afganistan, și-a declarat joi, 7 octombrie, intenția de a invita talibanii la discuții internaționale pe 20 octombrie. Moscova considera ca mișcarea talibana este terorista, dar a dialogat cu ea de ani de zile. Rusia ii va invita pe talibani sa participe la discuții internaționale, la pe 20 […] The post „Formatul moscovit”. Putin sfideaza Occidentul: ii invita pe talibani la o conferința internaționala first appeared on Ziarul National .