- Zilele Culturale Maghiare din Timișoara se organizeaza pentru a șasea oara, in plin centrul orașului, in perioada 23 – 26 septembrie. Pe parcursul celor patru zile, cei interesați vor putea lua parte la evenimente variate: concerte, spectacole de teatru, spectacole tradiționale, muzica și dansuri populare,…

- Podul pietonal peste Bega, din Parcul Uzinei de Apa din Timișoara, va fi mai frumos. Un efort de o saptamana realizat de echipa „Croșetam povești și poduri” va oferi acestuia culoare, fiind pictat. „Podul de Poveste”, proiect de infrumusețare a Parcului Uzinei de Apa din Timișoara, invita intreaga comunitate…

- Formația maghiara Canarro revine in Timișoara, pentru un concert special care le va oferi melomanilor o seara plina de manouche swing și gypsy jazz, evenimentul urmand sa se desfașoare la sfarșitul acestei saptamani. Orchestra Canarro a aparut in anul 2002 la Budapesta, ca o declarație muzicala aparte…

- Timișoreanul Daniel Tudor, cel care la ediția de acum doi ani a concursului Vocea Romaniei a facut o figura frumoasa, fiind poreclit „Eminem de Romania“, va susține primul sau concert in fața publicului, la sfarșitul acestei saptamani, la Timișoara. „Am 25 de ani și una din pasiunile mele este limba…

- Cincisprezece proiectii de film, intalniri cu mai multi cineasti romani invitati, precum si ateliere pentru copii si adolescenti fac parte din programul celei de-a opta editii a Festivalului Ceau, Cinema! de la Timisoara, care va avea loc intre 15 si 18 iulie la Gradina de Vara „Capitol” si Faber. Programul…

