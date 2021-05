Formația VanDerCris lansează albumul de debut în cadrul festivalului internațional de jazz de la Gărâna Indubitabil, una din veștile anului trecut care au bucurat melomanii din țarișoara noastra a fost nașterea formației VanDerCris. O adunatura de muzicieni faini stranși in jurul lui Horea Crișovan, care a dat nume acestei excursii printr-o angrama parțiala a numelui sau. O alta veste inclusa in categoria lucrurilor bune este aceea ca albumul de debut […] Articolul Formația VanDerCris lanseaza albumul de debut in cadrul festivalului internațional de jazz de la Garana a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

