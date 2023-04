Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul chitarist Steve Hackett, fost membru al formației Genesis, va susține un concert la Timișoara alaturi de membrii formației maghiare Djabe, evenimentul urmand sa se desfașoare in data de 20 iunie, in Parcul Rozelor. Colaborarea dintre formația maghiara Djabe și legendarul chitarist care a facut…

- Formația timișoreana Fara Filtru a susținut primul concert in formula „completa“ joi seara la Manufactura, evenimentul inclus in seria de cantari botezate „Vintage Jam Session“ prilejuind și apariția pe scena a noului tobar Carina Meluț, care este din Reșița și a facut parte din formația Red Flame.…

- Așteptarea a luat sfarșit: albumul de debut al cantareței Leony se lanseaza astazi. Somewhere in Between scoate in evidența stilul consacrat al artistei din Germania, avand 24 piese imparțite in doua parți. Albumul prezinta stilul unic și vocea puternica a artistei. Leony este UNDEVA INTRE – cantareața…

- Grupul Depeche Mode va lansa vineri un nou album de studio, "Memento Mori", al carui titlu a fost privit ca o premoniție, dat fiind ca a fost ales inainte de decesul lui Andy Fletcher, potrivit AFP

- Formația 3 Sud Est a lansat recent o noua melodie care poarta titlul de „Unu” și efectueaza un turneu național care poposește și la Timișoara, evenimentul din orașul nostru urmand sa se desfașoare duminica 26 martie de la ora 19 la Sala Capitol. Noua lor melodie a fost compusa de membrii trupei 3 Sud…

- Trupa timișoreana de rock alternativ The Case a lansat „Live in Camera Obscura”, o sesiune live care expune intr-un mod cinematic cele mai recente single-uri lansate in ultima perioada. Incadrata intr-un decor pe cat de inedit pe atat de atmosferic, „Live in Camera Obscura” este o producție la care…

- Dupa ani ani de asteptare, timp in care a compus zeci de piese, dar si regizat propriile videoclipuri, Mihail revine cu albumul de debut – To Whom We Return”. Albumul contine noua piese, printre care single-urile “Chosen One” si “Moontalks”, alaturi de “Slow Train” si “Anais”, melodii care s-au auzit…