Formația The Rock Out a lansat albumul de debut și un nou videoclip VIDEO Formația The Rock Out a lansat recent primul material discografic care poarta numele de What a Woman, melodiile noului album putand fi ascultate online aici. Artiștii au lansat cu aceasta ocazie și cel de-al doilea videoclip din acest material, „Glow“. Prin aceasta melodie, baieții prezinta o latura cu totul aparte a sound-ului lor, mult diferita […] Articolul Formația The Rock Out a lansat albumul de debut și un nou videoclip VIDEO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

