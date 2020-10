Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza de proporții pentru fanii Deliei și ai lui Smiley. Cei doi artiști scot o noua piesa impreuna, dupa 15 ani de cand au lansat celebrul hit ”Secretul Mariei”, melodie ce a fost pe coloana sonora a telenovelei cu același nume. Cum se va numi hitul anului 2020? Fanii sunt in extaz!

- Formația timișoreana Dincolo de Ziduri a lansat recent un nou videoclip la piesa „Hai Sus“, melodie care a caștigat primul loc in cadrul Bega Music Festival 2019. In cursul acestui an, formația a mai lansat un single acompaniat de un videoclip la piesa „Lux Vincit“, iar printre aparițiile lor recente…

- Un asistent de la Spitalul de Pneumofiziologie a sarbatorit ieșirea din tura in pași de dans. Dupa o tura obositoare in secția de Covid, cadrul medical a fost filmat in timp ce dansa pe celebra melodie Jerusalema. Pentru cateva minute, pe holul spitalului s-au auzit ritmurile melodiei care bate record…

- A fost anunțata data lansarii ultimului film cu actorului Mihail Efremov, filmat inainte de accidentul mortal cu participarea sa. Premiera filmului de scurt metraj "Procesul" (Процесс) va avea loc pe 9 septembrie, a declarat in cadrul postului de televiziune "Дождь" directorul peliculei Serghei Kalvarski.…

- Da, s-a lansat de cateva zile capodopera asta. Mi-a fost greu sa o pun la story fara sa am cateva cuvinte de spus despre piesa asta. Denis Roabeș este un artist care transmite, unul din puținii ramași astazi sau cel puțin nu am ajuns la ei sau ei la mine. The Motans este un proiect... View Article

- Alexandra Stan s a nascut in Constanta la data de 10 iunie in anul 1989. Desi nu a urmat o scoala sau un liceu de muzica, vocea si piesele ei s au facut auzite in toata Romania si in afara, ajungand in topurile multor radiouri.Alexandra Stan a intrat in industria muzicala prin 2009 cu piesa Show me…

- Reckaze a lansat, la inceputul acesteo saptamani, ”Bucharest in Peace”. ”Vreau sa transmit calitate: versuri gandite și bine lucrate, pe un sound intotdeauna fresh. Piesa reflecta perspectiva mea asupra unui București adoptat, dar pe care ajungi rapid sa-l iubești și sa-l uraști in același timp. Deși…

- Trupa The Rolling Stones a lansat miercuri o piesa pe care o credeau pierduta, intitulata ''Scarlet'', inregistrata in locuinta chitaristului Ronnie Wood in 1974 impreuna cu chitaristul formatiei Led Zeppelin, Jimmy Page, informeaza Reuters. Melodia combina timbrul vocal…