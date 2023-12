Stiri pe aceeasi tema

- O formatiune navala chineza condusa de catre portavionul Shandong a traversat luni Stramtoarea Taiwan, anunta Ministerul taiwanez al Apararii, relateaza AFP, potrivit news.ro.Grupul naval a intrat in stramtoarea care desparte Insula Taiwan de China continantala de la nord catre sud, anunta autoritatile…

- Anamaria Prodan a ajuns din nou subiect controversat de discuție dupa apariția ei morbida intr-un videoclip, in care iși duce iubirea la groapa. Și, ca și cand n-ar fi fost totul de ajuns, impresara susține ca se considera actrița. „Ideea a venit in timpul podcastului meu, atunci cand filmam cu Theo…

- Festivitatea de decernarea a distincțiilor din cadrul Festivalului Național de Mentorat „Ion Ghelu Destelnica” se va desfașura joi, 16 noiembrie, incepand cu ora 16:00, la Muzeul de Istorie „Iulian Antonescu”. Lansat in 2022, la Slobozia, cu sprijinul Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea”, Festivalul…

- Take That a lansat single-ul “This Life”. Piesa va fi pe cel de-al noualea album de studio, This Life, material care va fi lansat pe 24 noiembrie. Versurile piesei ating intorsaturile și aventurile vieții, imperecheate alaturi de o melodie vibranta, plina de viața, condusa de pian. This Life incapsuleaza…

- Romanii pot dona sange pentru raniții din Israel. Ministerul Sanatații din Romania a lansat o campanie de donare de sange pentru victimele atacurilor. Clujenii pot dona sange pe Str. Nicolae Balcescu, nr. 18, intre orele 07:30 și 17:00.Ministerul Sanatatii a lansat, luni, și un apel catre personalul…

- Dupa ce au surprins publicul cu unul dintre cele mai nebune coveruri ale hitului internațional „Dragostea din Tei”, Pyroblast reușește sa sparga monotonia pieselor populare și aduce in playlisturi „Fete și Regrete”, single ce poarta și numele urmatorului album al trupei. Cu muzica și versurile compuse…

- Cintaretul Enrique Iglesias a lansat joi noul sau single, "Asi es la vida" (Asa e viata), o bachata in colaborare cu artista si compozitoarea argentiniana Maria Becerra, o piesa tropicala care marcheaza "revenirea triumfala" a spaniolului, a anuntat casa sa de discuri intr-un comunicat, transmite EFE.…

- Mai multi cercetatori afirma ca acest tratament contribuie la aparitia unor mutatii ale noului coronavirus, iar in teorie, acest lucru ar putea duce la aparitia unor variante periculoase, informeaza AFP, potrivit Agerpres.„Tratamentul cu Molnupiravir a lasat o urma vizibila in bazele de date mondiale…