- Alexandra Stan a izbucnit in plans in editia din 21 ianuarie a concursului Survivor Romania si ii acuza pe baietii din echipa sa ca sunt misogini si nu apreciaza eforturile pe care le fac fetele in timpul probelor.Tensiunile din echipa Faimosilor in cadrul concursului Survivor Romania 2021, continua.…

- Doinița Oancea a izbucnit in lacrimi in direct la Star Matinal, emisiune difuzata pe Antena Stars. Frumoasa actrița a povestit cu durere in suflet faptul ca a pierdut doua persoane dragi la o diferența mult prea mica de timp.

- Saveta Bogdan nu a lipsit de la Star Matinal nici in prima zi a anului 2021. Fiind o buna prietena a Antenei Stars, interpreta de muzica populara a facut show alaturi de Dima Trofim intr-un duet al generațiilor, apoi s-a destainuit in direct. Vedeta a facut marturisiri incitante despre viața sa amoroasa,…

- Anul 2020 a facut-o pe Bianca Dragusanu sa treaca de la agonie la extraz. A bifat despartiri si impacari de nu le mai stie numarul. Despre toate picanteriile din viata ei, Bianca a vorbit intr-un interviu exclusiv pentru Star Matinal, difuzat astazi, incepand cu ora 9.00, la Antena Stars.

- Astazi are loc semifinala sezonului 8 din Chefi la cuțite, iar prima proba deja a inceput cu multa tensiune! Claudia Radu, una dintre concurente a izbucnit in lacrimi atunci cand a aflat ceea ce va trebui sa faca pentru a convinge juriul și chefi ca preparatul sau e cel mai bun!

- In urma cu un an viața Laviniei Pirva, soția lui Ștefan Banica Jr., s-a schimbat complet. Cantareața a devenit mama pentru prima oara, iar invitata astazi in platoul emisiunii Star Matinal de la Antena Stars vedeta a vorbit despre cum e rolul de mamica, dar și daca se gandește pe viitor la inca un membru…

- Bucurie mare in showbiz-ul autohton! O indragita prezentatoare de la „Antena Stars” este insarcinata. Aceasta a dat fericita veste in aceasta dimineața, impartașindu-le tototdata admiratorilor din mediul virtual și cateva imagini de colecție cu burtica de gravida.

- Cristina Ich și-a emoționat foarte mult fanii, dupa ce a izbucnit in lacrimi in fața lor. Frumoasa șatena și-a deschis sufletul in fața internauților și le-a dezvaluit ce a facut-o sa planga pe rețelele de socializare.