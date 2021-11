Stiri pe aceeasi tema

- Muzicienii banațeni Freddy Stauber și Adrian Dinu-Schwartz au inregistrat o melodie in Germania, piesa urmand sa se regaseasca pe urmatorul album scos de Freddy Stauber, preconizat sa apara la inceputul anului viitor. „Este vorba de piesa «La Luna 3» din trilogia «La Luna» aparuta pe maxi single «Relaxing…

- Pe parcursul lunii noiembrie, puteți sa vizitați doua expoziții la Muzeului Național al Banatului din Timișoara: una de pictura, cealalta de sculptura. „Joc Intim” este semnata de artista Madar Reka și „Nave aka Defense Shields”, aparține artistului Ilie Duța.

- Muzeul Național al Banatului organizeaza o expoziție de sculptura, „Nave aka Defense Shields”, a artistului Ilie Duța. Intr-un registru vizual desprins din imaginarul science fiction, artistul Ilie Duța ne propune o calatorie utopica in spațiu, alaturi de navele sale transportoare, incarcate cu marfa…

- Muzeul National al Banatului din Timisoara in colaborare cu Asociatia Fotografica f:5,6 și cu sprijinul Consiliului Județean Timiș organizeaza cea de a cincea editie a Bienalei Nationale de Arta Fotografica IMAGO – Timisoara – 2021. In acest an, tema este ”Aerul”, ediția fiind organizata in memoria…

- Interpretul banațean de muzica populara Petrica Moise a murit, sambata seara, dupa ce s-a infectat cu SARS CoV-2. El nu se vaccinase impotriva COVID-19 si se afla internat la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara de cateva zile. Petrica Moise a fost unul dintre cei mai…

- Operațiile pe inima la copii vor incepe, din ultimele estimari, in luna noiembrie a acestui an, la Institutul de Boli Cardiovasculare (IBC) din Timișoara. Se pun la punct ultimele amanunte pentru ca la Timișoara sa se poata face anual 200 de operații pe inima copiilor. Și mitropolitul Banatului IPS…

- In august, prețurile apartamentelor noi și vechi au crescut, dupa ce, in cele trei luni anterioare s-au menținut stabile. Cel mai mare avans a fost in București, iar cel mai mic, in Timișoara, unde prețul mediu solicitat pentru un apartament a crescut cu 0,4%, de la 1.343 de euro pe metru patrat util,…