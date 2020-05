Stiri pe aceeasi tema

- Invitat la emisiunea Xtra Night Show, artistul a marturisit care a fost cel mai bun lucru pe care l-a facut pe perioada izolarii. „Cel mai important lucru este ca am stat cu baiețelul meu cel mic, care maine implinește un an. Am stat doua luni, ceea ce nu s-a intamplat nici cu Ștefan, nici cu Violeta.…

- Family Market are placerea de a va informa despre lansarea magazinului online. Acum puteți plasa comanda pe site-ul www.familymarket.md și cu cea mai mare grija, aceasta va fi livrata pana la Dvs. acasa. Toate produsele care sunt in rețeaua Family Market, puteți sa le comandați pe site.

- Dorian Popa a lansat astazi, 7 mai, o noua colecție de produse personalizate „Hatz”. Colecția poate fi comandata accesand linkul urmator: https://www.dorianpopa.ro/ Dupa succesul incontestabil in online al single-ului trademark – Hatz, alaturi de Shift, Dorian Popa a lansat shop-ul online www.dorianpopa.ro,…

- Un ghid pentru pacienții COVID-19 cu forme cronice ale afecțiunii a fost elaborat de epidemiologi in colaborare cu un ONG. Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania – COPAC si Societatea Romana de Epidemiologie au lansat ghidul “Recomandari de protectie pentru pacientii cronici…

- Ministerul Educației și Cercetarii lanseaza primul program integrat de public speaking pentru elevii și studenții din Romania, menit sa le dezvolte abilitațile de comunicare in public, de organizare și structurare a informației.

- Inregistrarea documentelor adresate instituțiilor publice se poate face online. Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei a lansat azi platforma aici.gov.ro. In contextul epidemiei de COVID-19, in sprijinul cetațenilor și al instituțiilor publice, Guvernul Romaniei, prin Autoritatea pentru Digitalizarea…

- In cadrul inițiativei „Reacție pentru educație”, derulata ca urmare a parteneriatului intre Ministerul Educației și Cercetarii și Narada, miercuri, 1 aprilie, s-a lansa Naradix – modul de clase digitale, prin care adolescenți din intreaga țara iși dau intalnire online, timp de o ora, pentru a invața…

- Un document fals, prin care este anunțata de reinceperea cursurilor in toate unitațile școlare din Romania de la 6 aprilie și modificarea structurii anului școlar, a fost distribuit online, in contextul amanarii unui anunț oficial din partea Ministerului Educației cu privire la structura anului in…