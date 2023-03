Stiri pe aceeasi tema

- Formația Bega Blues Band va susține un concert extraordinar care marcheaza 40 de ani de existența a grupului, evenimentul urmand sa se desfașoare la Filarmonica Banatul din Timișoara, in data de 30 aprilie, de la ora 19. Muzicienii vor fi acompaniați pe scena de catre Orchestra Facultații de Muzica…

- In fiecare an, incepand din 1998, țarile membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei celebreaza in data de 20 martie Ziua Internaționala a Francofoniei, printr-o serie de diverse evenimente culturale. In acest an, opera timișoreana va marca aceasta zi cu un recital intitulat „Cant și cuvant…

- Cel mai mare turneu din istoria formației Om la luna, in care trupa aduce in fața publicului cantecele cunoscute și deja iubite, poposește la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare joi, 16 martie, de la ora 19:30 la Casa Tineretului. Turneul formației a debutat in data de 3 martie și se incheie…

- Timișoara va avea parte de un concert de opera de cel mai inalt nivel. Clubul Rotary Cetate a reușit sa puna la punct, la scurt timp de la debutul Capitalei Culturale, un eveniment de excepție, un ”Concert de opera cu romani celebri care au cucerit lumea”. Patru dintre cele mai bune voci ale momentului,…

- Muzicianul timișorean Radu Pieloiu a susținut zilele trecute un concert in Belgia alaturi de proiectul sau Acetoba, evenimentul fiind inclus in cadrul celei de-a doua ediții a festivalului SEE, ocazie cu care a interpretat și doua piese noi care vor urma sa se regaseasca pe urmatorul material discobgrafic…

- Ricardo Caria, portughezul indragostit de țara noastra revine in Timișoara la sfarșitul acestei saptamani, urmand sa susțina nu mai puțin de trei concerte la Porto Arte in perioada 3 – 5 februarie, evenimentele urmand sa se desfașoare sub genericul Fado. „Anul 2023 se anunța a fi pentru mine un an al…

- Finalista Eurovision 2022, Dora Gaitanovici iși lanseaza primul album, „Descantec“, cu un concert special la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare la sfarșitul acestei saptamani. Solista s-a remarcat in 2018, cand a ajuns in finala Vocea Romaniei. In anii ce-au urmat, interpreta a compus și…

- Membrii formației AXIS au lansat online concertul susținut de trupa in cadrul evenimentului Rock For Revolution, care a avut locv in data de 19 decembrie in Piața Victoriei din Timișoara. Fanii formației au ocazia sa asculte noile compoziții ale formației, care vor fi incluse in urmatorul material discografic,…