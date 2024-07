Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a doua expoziție Muzicontainer, care iși indreapta atenția spre mișcarea punk ce se coagula la inceputul anilor 90, cand spiritul revoluționar se inocula in mentalul colectiv al tinerilor și le definea mijloacele de expresie, poate fi vizitata la Timișoara pana in data de 26 iulie la Muzicon…

- Ronnie Romero, o voce unica a rock-ului internațional va susține cateva concerte in Romania alaturi de Gus G. Artiștii vor fi prezenți pentru prima oara in Romania in aceasta formula cu un super concert rock unplugged cu piese legendare care, cu siguranta vor trezi multe amintiri! Cei doi artiști vor…

- Inițiata ca o trupa de protest social, simbol al civilizatiei cu parfum caragialesc, care face haz de necaz in tara lucrurilor bine facute si neterminate, Sarmalele Reci s-a dovedit a fi o trupa profetica. Un amestec original si eclectic de rock’n’roll, funk, jazz si folclor, cu versuri scrise cu arta…

- Aura Twarowska va susține un concert special in cadrul celei de-a 19-a ediții a Festivalului Muzicii de Camera de la Timișoara, care reprezinta o premiera. „Așa cum am promis, dupa ce am cantat in 16 limbi straine, urmeaza nr 17, o limba straina de care m-am temut tare și a carei abordare am amanat-o…

- Incepe concursul Internațional de Muzica pentru copii și tineri „Golden Tulip”! Peste 50 de copii și adolescenți din Romania, Republica Moldova, Italia și Bulgaria ajung in Pitești joi, 16 mai, pentru a participa la acest concurs ce se va desfașura, sub egida Zilelor Municipiului Pitești – Pitești Fest,…

- Cea de-a 21-a ediție a concursului internațional Alma Cornea Ionescu, care se va desfașura in perioada 16 – 21 mai in incinta Liceului de Arta „Ion Vidu” Timisoara si a Facultații de Muzica si Teatru din Timisoara prilejuiește un regal deosebit pentru melomani, printre invitații evenimentului numarandu-se…

- Dupa ce in luna februarie a acestui an Maryliss a lansat albumul discografic de debut First cu un concert extraordinar ce a avut loc in Timișoara, la sfarșitul saptamanii trecute artista timișoreanca și membrii formației ei au repetat evenimentul la Reșița. Lansarea discului a prilejuit un concert susținut…

- Formația Altar aniverseaza 33 de ani de activitate cu un concert special la Timișoara. Fondata in 1991, la Cluj-Napoca, formatia s-a impus inca de la primele aparitii live ca fiind una dintre cele mai remarcabile trupe rock romanești, promotoare a muzicii de atitudine in Romania, cu un puternic impact…