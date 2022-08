Stiri pe aceeasi tema

Prima editie a Festivalului "Baclavaua de aur" va avea loc vineri si sambata in Piata Republicii din Mangalia, a anuntat primaria.

Nationala de rugby a Frantei va ocupa, luni, pentru prima data in istorie, locul 1 in ierarhia mondiala, conform proiectiei World Rugby, scrie AFP.

Italianul Gianluigi Donnarumma va fi portarul titular al lui Paris Saint-Germain, a decis noul antrenor al campioanei Frantei, Christophe Galtier, scrie L'Equipe, citat de site-ul goal.com.

Evenimentele in aer liber sunt interzise in diferite parți ale Franței din cauza caldurii stabilite. Potrivit BBC, in special concertele și alte adunari in masa sunt interzise in departamentul Gironde.

Presedintele Poloniei i-a criticat pe liderii Frantei si Germaniei pentru faptul ca acestia continua dialogul cu presedintele rus Vladimir Putin, in pofida invaziei declansate de Moscova asupra Ucrainei, informeaza joi dpa, conform AGERPRES.

Premierul-desemnat al Frantei, Elisabeth Borne, a prezentat vineri dupa-amiaza echipa guvernamentala, in cadrul unui eveniment desfasurat la Palatul Elysee, informeaza cotidianul Le Figaro, potrivit mediafax.

Echipa Danemarcei a debutat cu o victorie clara la Campionatul Mondial de hochei pe gheata, editia 2022, invingand cu scorul de 9-1 formatia Kazahstanului, intr-o partida disputata sambata la Helsinki, conform Agerpres.

Finlanda, gazda Campionatului Mondial de hochei pe gheata, editia 2022, a debutat cu dreptul la aceasta competitie, impunandu-se fara drept de apel, cu scorul de 5-0, in fata Norvegiei, vineri seara la Tampere, conform Agerpres.