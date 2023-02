Formația Luna Amară lansează un single nou, cu un concert special la Timișoara Formația Luna Amara prezinta noua piesa „Nu mai vine nimeni”, in prima audiție pentru publicul din Timișoara, in cadrul concertului special pe care muzicienii il vor susține la sfarșitul acestei saptamani, alaturi de ei urmand sa fie prezenți și trupa Nocktern, din Bulgaria. Luna Amara canta sincer și fara ocolișuri. Cu un prim disc („Asfalt”, […] Articolul Formația Luna Amara lanseaza un single nou, cu un concert special la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cadoul perfect de ziua artistei Amely este chiar lansarea primului ei single “Iarta-mi vina” care a luat nastere in studiourile “On Music”. “Aceasta piesa reprezinta un colt emotional din mine lucru care m-a facut sa pun foarte mult suflet in interpretarea sa. Greutatea mesajului muzical sper sa ajunga…

- Skrillex, fara indoiala unul dintre artiștii și producatorii momentului, lanseaza astazi albumul ”Quest for Fire”, așteptat cu nerabdare de fanii sai și de iubitorii muzicii electronice. Cu un tracklist care include 15 piese, ”Quest for Fire” include colaborari cu artiști precum Fred Again, Flowdan,…

- Dupa colaborarea anului 2022 cu Theo Rose pentru „Fructul interzis”, piesa care a strans aproape 20 milioane de vizualizari pe YouTube și peste 1,5 milioane de streams pe Spotify, Cabron se pregatește pentru un nou hit. „La Mal”, noul single semnat Cabron, este un featuring cu JO, piesa care te va purta…

- Finalista Eurovision 2022, Dora Gaitanovici iși lanseaza primul album, „Descantec“, cu un concert special la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare la sfarșitul acestei saptamani. Solista s-a remarcat in 2018, cand a ajuns in finala Vocea Romaniei. In anii ce-au urmat, interpreta a compus și…

- wrs, artistul cu una dintre cele mai frumoase evoluții de anul acesta, lanseaza piesa “Tu nu vrei”, o balada care ne lasa sa ii descoperim latura sentimentala. Single-ul are sound-ul specific spaniol, insa difera de piesele latino și dance cu super energie cu care ne-a obișnuit wrs. In ,,Tu nu vrei”,…

- Lana Del Rey anunța noul album și lanseaza single-ul „Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd”. Noul proiect urmeaza succesul recent al albumelor „Blue Banisters” și „Chemtrails Over The Country Club”, care au fost lansate anul trecut. Materialul discografic va fi lansat pe 10 martie 2023,…

- Mihai Traistariu a dezvaluit cați bani cere pentru un concert de 45 de minute. Artistul spune ca și-a fixat onorariul dupa participarea la Eurovision și negociaza prețul doar pentru spectacolele din Constanța. Artistul nu ține secret banii pe care ii cere pentru un concert. Mihai Traistariu a marturisit…

- ADVERTORIAL. Cunoscut pentru proiectele de anvergura din Timișoara și Moșnița Noua, dezvoltatorul imobiliar Monarch dezvolta in zona de Nord a Timișoarei, in Dumbravița, locuințe sustenabile pentru adepții unui stil de viața eco-friendly. Case cu energie verde, cu 4 și 5 camere, echipate cu tehnologii…