- Moody Stuff va susține un concert din seria Unplugged in Sala multifuncționala a Consiliului Județean Timiș, azi, 29 noiembrie, de la ora 19, cu intrarea libera. Formația are un repertoriu extins, de la piese de dixieland la jazz modern, dar expresia de baza este un jazz rafinat, bine balansat, cu influențe…

- Luni, 28 noiembrie, la Casa Tineretului au loc ateliere de mișcare, dans, poezie și culoare și spectacole de dans. Continua și Targurile de Craciun din Piața Victoriei, Piața Libertații și Iulius Town.

- Formația Black Page Orchestra va susține un concert inedit la Timișoara sub titlul de Supersonic. Titlul se refera in egala masura la viteza amețitoare cu care Black Page Orchestra s-a afirmat pe plan internațional si a reusit sa „calatoreasca in timp”, in viitor, acumuland cercetari extrem de avansate…

- Formația Bosquito va susține un concert special la Sala Capitol in data de 9 noiembrie de la ora 19, alaturi de ei urmand sa fie prezenți cațiva invitați speciali. „Venim in formula pe care fiecare iubitor de Bosquito ar trebui sa o auda. Pentru ca multe din cantecele noastre au partida de viori sau…

- Formația Arhaic va susține un concert la Timișoara miercuri, 19 octombrie, de la ora 19, la Manufactura, evenimentul facand parte dintr-un mini-turneu pe care trupa il va susține in mai multe orașe din țara noastra. „Trupa Arhaic a luat ființa datorita unui proiect gandit și realizat de cantautorul…

- Mama Monicai Tatoiu a murit din cauza unor probleme de sanatate, iar femeia de afaceri marturisește ca s-a rugat ca aceasta sa se stinga din viața. Motivul pentru care Monica Tatoiu nu-i face parastas sau pomana mamei sale. Așa cum e tradiția, dupa moartea mamei sale, Monica Tatoiu ar fi trebuit sa…

- Cu totii cunoastem acest sentiment: viata devine putin prea agitata si avem nevoie sa scapam de toate. Daca asa te simti acum, atunci acest articol este perfect pentru tine! Am intocmit o lista cu diferite orase, care sunt perfecte pentru o vacanta rapida. Asadar, fie ca esti in cautarea unei evadari…

- La ordinea de zi, avariile afecteaza tot mai multi consumatori din Timisoara. Mai mult, ca urmare a unor lucrari E-Distributie Banat, o parte dintre clientii din oras nu au apa calda. Pana la ora 14.00, apa e intrerupta pentru cei de pe strazile Tibiscum, Simion Barnuțiu, Lugojului, Piața Victoriei,…