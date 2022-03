Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 22-24 februarie 2022, Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala Alba a fost gazda celei de a doua mobilitați din calendarul celor propuse in proiectul ”OASIS – evOlutive & Atractive SocIal jobS” – 2020-1-FR01-KA204-079984. Proiectul Erasmus+ este finanțat in cadrul Acțiunii…

- Pretenții de medalii la prima competiție a anului | 12 atlete din Alba Iulia la Campionatele Național de marș – iarna Duminica, 13 februarie, la Timișoara, este programata prima competiție majora a anului, Campionatul Național de Marș-Iarna pentru seniori, under 23, under 20, under 18, under 16, copii…

- Unirea Mica, de la care se implinesc 163 de ani, pe 24 ianuarie a.c., va fi marcata de Institutul Cultural Roman (ICR) din New York prin lansarea unui episod special al seriei permanente „Istoria Romaniei intr-un obiect”, dedicat celei mai cunoscute lucrari de arta asociate acestui important moment…

- Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, in semn de apreciere pentru maiestria artistica si pentru talentul, daruirea și profesionalismul prin care a contribuit la imbogațirea culturii naționale și a spiritualitații universale, Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a conferit astazi, 13 ianuarie 2022,…

- Capitala nu va avea nici in acest an petrecere in Piața Constituției, la trecerea dintre ani. La Sibiu, Revelionul se va ține in centrul orașului, iar artificiile vor fi inlocuite de confetti. Spectacole de artificii vor avea Alba Iulia, Clujul, Timișoara și Iașiul. La București, doar in sectorul…

- Momentul TERRA VISTEI a sosit, iar al doilea album Killa Fonic din 2021 este gata sa-ți rupa boxele mașinii. Odata cu marea lansare avem parte și de un nou videoclip pentru piesa “My Dog”. Cantecul este stradal, brut, direct, dar mai ales intrigrant. Un mic indiciu este legat chiar de personajul principal…

- A venit momentul și ultimei lansari inainte de urmatorul album semnat Killa Fonic – TERRA VISTA. Piesa “Bloody Acapulco” este de-a dreptul electrica, iar videoclipul are ceva din Tarantino. Un singur play iți poate dubla stima de sine pentru ca versurile vorbesc despre identitatea magnetica a unui personaj…

Asocierea RER Vest – RETIM a preluat atribuțiile de colectare și ridicare…