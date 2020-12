Stiri pe aceeasi tema

- Cu Ionel Gane pe banca tehnica (dupa desparțirea de Cosmin Contra), Dinamo a obținut a doua victorie consecutiva în Liga 1, scor 1-0, pe terenul celor de la FC Argeș. În urma acestui rezultat, formația bucureșteana a urcat pe locul 11 în clasament.Unicul gol al partidei a fost…

- Sepsi Sfântu Gheorghe a învins, sâmbata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Dinamo, într-un meci din etapa a opta a Ligii I. Aceasta este a patra victorie consecutiva pentru echipa lui Leo Grozavu, în timp ce formația lui Cosmin Contra ajuns la patru înfrângeri…

- FC Dinamo a fost invinsa, duminica, pe Arena Nationala, cu scorul de 1-0 (1-0), de CS Universitatea Craiova, in etapa a VII-a a Ligii I, potrivit news.ro.A marcat: Cicaldau '28 (p). 0-1, min. 28: La un corner, Puljici l-a tinut in careu pe Marius Constantin si Fesnic a dictat penalti.…

- Eliminata din cupele europene, FCSB se poate concentra doar pe competițiile interne, iar meciul cu Dinamo poate fi oricând un bun prilej de regasire. De cealalta parte, "câinii" nu au parte de startul de sezon dorit, formația lui Cosmin Contra acumulând doar 5 puncte din…

- Formatia Dinamo a fost invinsa, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), de echipa UTA Arad, in ultimul meci al etapei a cincea din Liga I. Aradenii au obtinut prima victoria in actualul sezon al Ligii I, potrivit news.ro.Ioan Hora a marcat din penalti, in minutul 42, acordat dupa un…

- Dinamo - UTA Arad se intalnesc azi, de la 21:00, intr-un meci din etapa a 5-a din Liga 1. Partida va fi liveTEXT, VIDEO și foto pe GSP.ro și in direct pe Look Plus, Digi Sport 1 și TV Telekom Sport liveTEXT de la 21:00 » Dinamo - UTA Arad Click AICI pentru live + statistici Dinamo - UTA Arad, echipe…