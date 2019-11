Stiri pe aceeasi tema

- Formația timișoreana Monokrom a luat naștere cu cinci ani in urma și abordeaza un stil autointitulat „alt-punk“. Trupa care pregatește intens albumul de debut a luat naștere la intiativa vocalistului Sebastian Ursache si a chitaristului Vinter Marco, iar formula actuala s-a definitivat odata cu venirea…

- An Theos este o trupa de epic-folk metal, fondata in 2010. Piesele sale sunt in limba romana si sunt conceptuale, imbinand traditiile romanesti cu muzica rock de calitate. In 2016, a lansat primul sau album, „Seminția Daca”. Dupa doi ani de la lansarea ultimului material discografic, „Spre Cer”,…

- Formația VOLTAJ va marca aniversarea a 20 de ani de muzica superb-energica iubita pe plan național. Satmarenii vor putea sa cante și sa danseze in toata voia pe cele mai cunoscute hituri ale formației Voltaj, dar și sa descopere noile piese de pe ultimul lor album: „Ca la 20 de ani”! Acest concert…

- Tehnicianul echipei Lazio Roma, Simone Inzaghi, a declarat joi seara, dupa meciul pierdut cu scorul de 1-2 în fata CFR Cluj, ca formatia sa merita mai mult si ca gazdele nu ar fi trebuit sa beneficieze de penalti, scrie News.ro.“Fara îndoiala, asa cum se întâmpla…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat joi seara, dupa victoria din meciul cu Lazio Roma, scor 2-1, ca formatia sa ar fi trebuit sa înscrie mai multe goluri, însa Billel Omrani nu a fost concentrat, scrie News.ro. “E bine pentru clubul nostru, pentru jucatori, o…

- Zilele acestea, melomanii au avut parte de lansarea unui album discografic realizat in Jimbolia, de proiectul The Hidden Jester. Proiectul muzical a luat naștere la mijlocul anului trecut, la inițiativa lui Cristian Tuca, cunoscut melomanilor datorita activitații sale in formații ca AIM sau Overtone.…

- Sur Austru, noul proiect al membrilor din ultima componența Negura Bunget, care are la baza o tematica muzicala inspirata din natura și folclorul transilvanean a lansat un nou videoclip din albumul de debut „Meteahna Timpurilor“, la piesa „Jabracie“. Albumul mult – așteptat de fanii trupei va aparea…

