Formația Cargo a lansat o nouă baladă rock, „Te chem” (video) Cargo, cea mai iubita trupa rock din Romania, a lansat recent o noua piesa intitulata „Te chem”. Melodia este o balada rock care transmite un mesaj puternic despre dorinta si sentimente profunde si pure. „Te chem” este o melodie cu un sound puternic, care imbina elemente de rock cu influențe de blues și folk. Cu […] Articolul Formația Cargo a lansat o noua balada rock, „Te chem” (video) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

