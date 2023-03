Stiri pe aceeasi tema

- Formația 3 Sud Est a lansat recent o noua melodie care poarta titlul de „Unu” și efectueaza un turneu național care poposește și la Timișoara, evenimentul din orașul nostru urmand sa se desfașoare duminica 26 martie de la ora 19 la Sala Capitol. Noua lor melodie a fost compusa de membrii trupei 3 Sud…

- Un privilegiu pentru Bistrița: Matei Ioachimescu & Romanian Flute Ensemble ne-au oferit ieri seara un concert magic. Flautiștii s-au dovedit cuceritori la Sinagoga din Bistrița, interpretand inclusiv o compoziție a bistrițeanului Ciprian Pop. Cei care au ales sa-și petreaca duminica seara la Sinagoga…

- In urma finalizarii concursului de proiecte de management de la Filarmonica Banatul, Ovidiu Andriș este noul director al instituției. Este absolvent al liceului de muzica Ion Vidu din Timișoara, licențiat cu distincția Summa cum laude la Universitatea de Muzica și Teatru din Hamburg și a obținut diploma…

- Formația Toulouse Lautrec poposește in Timișoara, in cadrul turneului de promovare a noului album, „A fost sau n-a fost”, evenimentul urmand sa se desfașoare la sfarșitul acestei saptamani. „Albumul este productia din pandemie a trupei, un disc scris organic, precum un film care se desfasoara in fata…

- La Filarmonica Banatul Timișoara, Ziua Culturii Naționale va fi marcata printr-un concert susținut de membrii Orchestrei Facultații de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest din Timișoara. Evenimentul are loc duminica, 15 ianuarie, de la ora 19:00, in Sala Capitol. Dirijorul concertului va…

