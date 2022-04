Stiri pe aceeasi tema

- „Una Favela” a lui Q o d e s este cea mai cautata piesa de romani, conform poziție #1 din topul Shazam Romania. Nascuta intr-o sesiune tarzie de studio, piesa este un deep house melodic ce-ți aduce aminte de plimbarile lungi cu mașina din nopțile de vara. “Una Favela” este o producție romaneasca licențiata…

- Swedish House Mafia a lansat, impreuna cu Sting, single-ul “Redlight”. Piesa a inceput sa fie anunțata acum cateva luni, cand trio-ul a postat mai multe story-uri pe Instagram conținand parți din noua melodie. In ultimele doua saptmanani, Carnage și Alesso au redat piesa la spectacolele lor. Totodata,…

- Daniel Dorobanțu, artistul timișorean care este considerat pe buna dreptate un pionier al muzicii ambientale din țara noastra, a lansat un nou material discografic care poarta numele de „Veșnicii“. „In noi se regasesc toate melodiile care au fost create de la inceputul lumii. Fie ca facem muzica sau…

- Ella Mai a lansat single-ul “DFMU”. Piesa este produsa de Mustard si Prince Charlez. Ella vorbeste despre cum se simte sa te indragostesti si despre bataliile interne care insotesc aceasta calatorie, fiind o melodie specifica stilului artistei. Videoclipul single-ului este regizat de Loris Russier si…

- Trupa timișoreana The Different Class a lansat videoclipul „Ping Pong“’, primul single extras de pe viitorul material discografic, „Skins”, care urmeaza sa fie lansat in data de 18 februarie. „Cand spațiul dintre doua persoane se umple de culoare și jocul dintre acestea devine dans, iar privirile-și…

- Carla’s Dreams a lansat o noua piesa, "Victima". In aproximativ 2 ore de la lansare, melodia a acumulat aproape 44 de mii de vizualizari."Ultima piesa din primii 10 ani Carla’s Dreams. Personala. Poate prea personala. Dar din acest moment e si a Voastra.

- Formația ABRA lansat un nou videoclip la piesa Mutarea in plic, care anunța apariția albumului „O muza perfecta“, programat sa ajunga in mainile melomanilor in cursul lunii viitoare. Compoziția și versurile piesei ii aparțin lui Adrian Dinu-Schwartz, producția muzicala a fost realizata de Horea Crișovan…

- Fermecatoarea solista romanca din Londra revine in atenția fanilor ei cu un nou videoclip la piesa “Trakata”. Aura B va va surprinde și de aceasta data cu imaginea noua pe care o afișeaza in aceste filmari și care i-au luat ore intregi de schimbari, deși nu este cea pe care o are in viața de toate zilele.…