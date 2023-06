Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR Catalin Drula (FOTO) a declarat ca, in Congresul de sambata al partidului, este dat un mandat pentru crearea unei strategii politice la actuala guvernare si a mentionat ca semnala care este dat este unul al unei constructii in jurul USR. Prin urmare, USR a votat, la evenimentul de sambata,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a atras sambata atenția la Congresul USR ca politicienii risca sa dea amploare ideilor extremiste prin faptul ca nu-și onoreaza promisiunile.„Indiferent in ce conditii am colaborat, in ce conditii din cand in cand ne-am contrat, stiam un singur lucru: demnitatea…

- Congresul USR a votat, sambata, un mandat pentru constituirea unui pol de dreapta la alegerile din 2024, potrivit unui comunicat de presa al formatiunii politice. „USR a votat in cadrul unui congres organizat sambata, la Sala Radio, un mandat pentru formarea unui pol de dreapta la alegerile din 2024.…

- Presedintele USR Catalin Drula a solicitat, la Congresul de sambata al partidului, un mandat pentru crearea unei aliante politice de dreapta, menita sa schimbe PSD-ul adus la putere de Klaus Iohannis. Liderii PMP si Forta Dreptei, Eugen Tomac si Ludovic Orban, s-au pronuntat si ei pentru constituirea…

- Congresul USR, la care au participat peste 800 de delegati din toata tara, a discutat astazi politica de alianțe și a stabilit strategia pentru anul electoral 2024. La reuniune au fost prezenti mai multi reprezentanti ai opozitiei, printre care si liderul UDMR, Kelemen Hunor.

- Presedintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania, Kelemen Hunor, a declarat sambata, la Congresul UDMR, ca alegerile din 2020 au fost foarte reusite, iar UDMR a reusit sa castige patru consilii judetene si are 200 de primari in toata tara. Liderul UDMR a mai afirmat ca alegerea primarilor intr-un…

- "Inainte de alegerile locale, Guvernul de atunci a incercat sa readuca alegerea primarilor in doua tururi. Am reusit sa impiedicam acest lucru intr-un singur mod: am initiat o motiune de cenzura si am rasturnat primul Guvern condus de prim-ministrul Ludovic Orban. Daca ar fi nevoie, am putea repeta…

- Lucrarile celui de-al XVI-lea Congres al UDMR continua sambata cu alegerea presedintelui formatiunii, actualul lider, Kelemen Hunor, candidand pentru un nou mandat, scrie Agerpres.Congresul a debutat vineri, ocazie cu care Kelemen Hunor le-a vorbit delegatilor despre ramanerea UDMR la guvernare.…