- Galeria de arta „Helios” gazduiește in aceste zile expoziția de desen și pictura „Cal de razboi”, semnata de artistul Florin Mihai, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania – filiala de pictura București. Nascut la Timișoara, Florin Mihai este absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae…

- DIICOT a finalizat dosarul furturilor de motorina din depoul CFR Timișoara. prin trimiterea in judecata a 93 inculpati, pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, fals intelectual in forma continuata, uz de fals in forma continuata, delapidare cu consecințe deosebit…

- Sarbatoarea pascala, care aduce in fiecare am pace și lumina in sufletele creștinilor, e marcata de artista Dorothea Hirjoi cu un demers plastic special, intitulat „Regasirea unitații”, care va avea vernisajul joi, 14 aprilie, ora 18:00, la galeria Pygmalion de pe strada Augustin Pacha nr. 8. „In aceste…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a semnat ieri ordinul de incepere a lucrarilor pentru proiectul „Reabilitare energetica și lucrari conexe, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului, B-dul Garii, nr. 13, Municipiul Focșani, județul Vrancea”, finanțat din fonduri…

- Primaria Municipiului Adjud a demarat o acțiune de reabilitare a bazei sportive din oraș. Saptamana trecuta au fost montate aproape 300 de scaune. „Reabilitarea bazei sportive adjudene continua! (…) Au fost montate 293 de scaune pe Tribuna 1 a Stadionului Municipal Adjud! Lucrarile de montare au fost…

- „Prezențe artistice semnificative din atelierele Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Timișoara”, se intituleaza expoziția propusa de nu mai puțin de 40 de creatori timișoreni care iși desfașoara activitatea in atelierele municipalitații. „In Timișoara exista 30 de ateliere de creație aflate in forma…

- Se fac, in sfarșit, pași, pentru realibilitarea celei mai vechi cladiri din Timișoara, Castelul Huniade. Ridicata in șapte ani de regele Carol Robert de Anjou, cladirea se afla in restaurare de 14 ani. Proiectul de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. și a principalilor…