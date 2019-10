Taxa pe activele bancare trebuie eliminata pentru ca este o interventie directa a statului in politica comerciala a bancilor, a declarat, marti, ministrul propus al Finantelor Publice, Florin Citu.



"Taxa pe activele bancare trebuie eliminata pentru ca acolo nu este vorba doar de o taxa pe activele bancare, este o interventie directa a statului in politica comerciala a bancilor iar acest lucru nu poate sa existe intr-o economie liberala. In acelasi timp ne vom uita si la ce se intampla pentru administratorii de pensii private. Si acolo acele cerintele de capital nu isi au rostul",…