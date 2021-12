Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul de toamna al Ligii a III-a s-a incheiat la sfarșitul saptamanii trecute, competiția urmand sa se reia in primavara anului viitor, mai exact pe 12 martie. Cu trei etape inaintea finalului sezonului regular, primele doua clasate din Seria I, Dante Botoșani și Foresta Suceava, și-au ...

- CS Ocna Mureș, la al doilea sezon consecutiv petrecut in Liga a 3-a, va trece cumpana dintre ani poziționata pe locul al șaselea, in Seria a 9-a a Ligii a 3-a. „Soda draga” a strans 16 puncte in 15 jocuri și este intr-o postura relativ liniștita: la 5 puncte de locul al 9-lea, retrogradabil (Sanatatea…

CS Ocna Mureș, clasare liniștita in eșalonul terț dupa 15 runde | Antrenorul Paul Ciuca: "Nu pot sa ma declar nemulțumit" CS Ocna Mureș, la al doilea sezon consecutiv petrecut pe a treia scena va trece cumpana dintre ani poziționata pe locul al 6-lea in Seria a 9-a a Ligii a 3-a. "Soda draga" a strans…

- Foresta Suceava va evolua vineri in prologul etapei a XIV-a a Ligii a III-a. „Galben-verzii" se vor deplasa la Pașcani pentru duelul cu echipa locala, CSM Pașcani, care va incepe la ora 14.00. Formația pregatita de Ionuț Moșteanu, ocupanta poziției secunde in ierarhia Seriei I, ...

- Foresta Suceava are ocazia, in etapa a XIV-a a seriei I a Ligii a III-a de fotbal, sa-și treaca in cont a cincea victorie consecutiva. Gruparea suceveana va juca azi pe terenul ”lanternei roșii” CSM Pașcani, echipa care are doua puncte in clasament dupa 13 etape. Moralul elevilor antrenorului Ionuț…

- Foresta Suceava este singura echipa din Seria I care s-a impus in deplasare in prima etapa a returului Ligii a III-a. „Galben-verzii" au caștigat cu 2-1 confruntarea cu Hușana Huși, dupa ce, la pauza, scorul a fost egal, 0-0. Golurile invingatorilor au fost marcate de Robert ...

- Foresta Suceava are o serie de partide complicate in acest final al primei parți a campionatului seriei I a Ligii a III-a de fotbal. Dupa eșecurile cu colegele de județ, Bucovina Radauți și Șomuz Falticeni, jucatorii pregatiți de Ionuț Moșteanu spera, deși este greu, sa obțina nota de trecere la examenul…