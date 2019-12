Forestierii se plang ca de la anul nu mai pot taia padurile, in urma unei hotarari a lui Ciolos din 2016

Stiri pe aceeasi tema

- Intregul sectorul forestier va intra intr-un blocaj total in cateva zile, ca urmare a situatiei actuale privind Hotararea de Guvern 1004/2016, ce se va aplica de la data de 31 decembrie 2019, avertizeaza Nostra Silva si Fordaq - Comunitatea Forestierilor din Romania, intr-un comunicat remis vineri…

- Luam in calcul sa interzicem exportul de bustean in spatiul extracomunitar si, din pacate, Comisia Europeana (CE) nu ne permite sa facem acelasi lucru si in spatiul intracomunitar, indiferent de tipul de export, a declarat, joi seara, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe.CITEȘTE…

- M-as bucura foarte, foarte mult sa fiu informat, indiferent cat de tarziu in noapte, ca va ninge, ca sa intre si ursii in hibernare, a declarat, marti, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, prezent la sesiunea stiintifica anuala a Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), cu…

- Noul ministru al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, doreste ca personalul silvic sa fie „sprijinit logistic” prin arme letale sau neletale. Ministrul a anunțat ca montarea de GPS-uri pe mașinile care transporta material lemnos este obligatorie. „Voi face, ca ministru, tot ce-mi va sta in putinta…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, afirma ca va face tot ce ii sta in putinta pentru a opri taierile ilegale, acestea reprezentand o problema stringenta, si a subliniat ca montarea de GPS-uri pe masinile care transporta material lemnos este obligatorie, scrie Agerpres. "Voi…

- Romania are 13 proceduri de infringement si 11 proceduri de preinfringement pe mediu, iar esecul unei alinieri urgente la normele europene va duce la plata unor amenzi importante, a anuntat, joi, Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor.

- Premierul desemnat Ludovic Orban a anuntat, joi, componenta Cabinetului pe care il va supune votului Parlamentului, informeaza AGERPRES . Ministrii propusi de Orban sunt: * Vicepremier – Raluca Turcan * Ministerul Finantelor Publice – Florin Citu * Ministerul Afacerilor Interne – Marcel Vela * Ministerul…