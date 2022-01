Foresta va efectua cantonamentul de iarnă în Croația Foresta este prima formație din Seria I a Ligii a III-a care va relua pregatirile. Sucevenii vor incepe antrenamentele pe data de 5 ianuarie, la ora 15.00, cu 9 saptamani inainte de startul sezonului de primavara, programat pe data de 12 martie. Noutatea este ca „galben-verzii" ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

