- Etapa a III-a a Ligii a III-a va incepe astazi, cu partidele CSM Pascani - CSM Ramnicu Sarat și AFC Botosani 2 - KSE Targu Secuiesc. Cele trei reprezentante ale județului in acest eșalon vor evolua sambata dupa-amiaza. Foresta va juca pe terenul celor de la CSM Focșani, acesta fiind ...

- FC Viitorul, campioana Romaniei din sezonul 2016 2017, a realizat un rezultat important in etapa a saptea a Ligii 1, invingand cu 2 1 in deplasare campioana en titre, CFR Cluj. Condusa cu 1 0 din minutul 55, dupa golul lui Tucudean, echipa oaspete a dat lovitura pe final, marcand in minutele 86 prin…

- FC Viitorul a dat lovitura, in aceasta seara, pe terenul campioanei en titre a Romaniei, CFR Cluj.Meciul din etapa a saptea Ligii i a revenit cu 2 1 trupei de pe litoral, care a intors scorul pe final, dupa ce, in minutul 86, gazdele conduceau cu 1 0 Marcase Tucudean, in minutul 55. In minutul 86, s…

- Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda a debutat cu un egal in deplasare, 1 1 cu CS Tunari, astazi, la debutul in editia 2018 2019 a Ligii a 3 a, seria secunda.Rezultatul este cu atat mai pretios pentru oaspeti cu cat acestia au jucat din minutul 18 in zece jucatori, dupa ce Fotescu a fost eliminat cu…

- FCSB s-a impus cu mari emoții in partida de pe teren propriu cu Sepsi Sfantu Gheorghe, dupa o noua evoluție modesta, in etapa a cincea a Ligii 1. Golurile victoriei au fost marcate de Harlem Gnohere și Florinel Coman in ultimele zece minute ale confruntarii de pe "Arena Naționala".

- Incet, incet, Foresta Suceava incearca sa-și alcatuiasca un lot cat mai competitiv in perspectiva noului sezon competițional al seriei I a Ligii a III-a. Dupa ce mai mulți jucatori de baza au plecat de la gruparea de pe „Areni”, conducerea clubului sucevean face eforturi sa aduca fotbaliști pe care…

- Formatia Universitatea Craiova a terminat la egalitate, scor 2-2, partida disputata vineri, pe teren propriu, in compania echipei FC Botosani, in etapa a treia a Ligii I. Oltenii au doua puncte dupa primele trei meciuri din Liga I.

- ACS Foresta da asigurari publicului sucevean ca echipa isi va continua activitatea in mod normal, urmand sa se inscrie cu siguranta la startul viitorul sezon al Ligii a III-a. “ACS Foresta Suceava, prin Gheorghe Negura, in calitate de presedinte al Consiliului Director, Andrei Ciutac, in calitate de…