- Iata insa ca Primaria Oradea anunța o noua sesiune de inscriere, pentru cei care vor sa intre de anul viitor chiriași la stat. Chiar daca perioada de inscriere a inceput deja, in 1 august, cel mai probabil, listele pentru 2019 vor fi anunțate abia la inceputul anului viitor. Atenție la dosare…

- Viceprimarul orașului Ghimbav, Ionel Fliundra, a anunțat astazi, intr-o conferința de presa, cum funcționeaza treburile la Primarie, dupa ce primarul Toma Dorel a fost arestat, iar postul a fost preluat, interimar, de viceprimar. Acesta spune ca, in doua luni și jumatate, s-au deblocat autorizațiile…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, anunța noi reguli de circulație pentru șoferi și pietoni care vor intra in vigoare de vineri, 13 iulie, pe raza muniucipiului. Astfel, virajul la stanga de pe blulevardul 1 Mai (dinspre direcția Primarie) spre strada Marașești va fi interzis, accesul facandu-se…

- La aproape trei luni de la anunțul prefectului, privind suspendarea regulamentului local ce-i viza pe administratorii de asociații, iata ca viceprimarul Malan servește un dublu tromf. Pe de o parte, anunța ca Primaria a caștigat in prima instanța procesul cu Prefectura, pe tema asociațiilor…

- Mai sunt cateva zile pana la inchiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru programul Fundației pentru Comunitate de promovare a talentelor. Aflat la a XIII-a ediție, programul este susținut de Mol Romania. Pentru acest program pot sa aplice elevii nascuți intre 1 ianuarie 2000…

- Viceprimarul orasului Urziceni, Liviu Cazan, anchetat intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, si-a dat demisia din toate functiile publice. Pe langa activitatea de la Primarie, Cazan era si presedintele Organizatiei PSD Urziceni.

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia se va pronunta in data de 20 iunie in dosarul in care Arhiepiscopia Romano-Catolica de Alba Iulia solicita anularea deciziei prin care Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobiliare care au apartinut cultelor religioase din Romania a respins cererea acesteia…

- Comisia de urbanism a respins ieri pe banda rulanta mai multe proiecte urbanistice. Principalele motive invocate de membrii forului au vizat, in principal, suprafetele mici de teren pe care investitorii au propus construirea de blocuri, precum si un regim de inaltime mare, probleme legate de parcari…