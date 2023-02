Stiri pe aceeasi tema

- Farul II Constanta, echipa de fotbal aflata pe locul 3 in Liga a III a, Seria a III a, a disputat primul meci de verificare din aceasta iarna.Echipa antrenata de Sorin Radoi si Marius Axinciuc a primit vizita formatiei Gloria Albesti care ocupa pozitia a doua in campionat , intr un meci gazduit de complexul…

- Echipa de Liga a III-a Bucovina Radauți ar fi trebuit sa dispute in cursul zilei de joi, pe teren neutru, la Prundu Bargaului, un meci amical in compania formației Gloria Bistrița. Partida insa nu s-a mai disputat, pentru ca suprafața de joc a devenit impracticabila din cauza ninsorilor ...

- Un nou test cu o echipa de Liga a III-a, colega de serie cu Miroslava. Ce sanse are Stiinta sa promoveze? Politehnica Iasi joaca astazi al patrulea meci de verificare al anului. De la ora 13:00, pe terenul sintetic din Copou, formatia pregatita de Leo Grozavu se va confrunta cu o echipa din esalonul…

- Dinamo a aunțat ca va disputa un meci amical cu CSO Plopeni, echipa din Liga 3. Partida se disputa miercuri, de la ora 11:00, la Buftea. „Cainii” au facut publica și lista tuturor meciurilor de pregatire din aceasta iarna. La Buftea s-a jucat și primul meci de pregatire al dinamoviștilor din aceasta…

- Echipa de fotbal Gloria Baneasa dispute sambata, 21 ianuarie, primul meci amical al anului 2023, intalnind in deplasare Metalul Buzau.Ambele formatii sunt componente ale Ligii a 3 a, Gloria Baneasa nou promovata ocupand locul 7 in seria a treia, iar Metalul ndash; pozitia secunda in seria a doua.Meciul…

- Dupa o saptamana de antrenamente la Constanta, Farul, liderul Superligii, va disputa marti, 10 ianuarie, de la ora 13.00, primul meci amical din acest an.Formatia de pe litoral va intalni, la Buftea, o alta prim divizionara, FC Arges.Pana la reluarea Superligii, Farul va mai disputa un meci amical,…

- Compania din Bacau va colabora cu firma israeliana Elbit pentru realizarea structurii dronelor, dar și a sistemelor electrice și mecanice ale aparatelor care vor intra in dotarea Ministerului Apararii.