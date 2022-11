Stiri pe aceeasi tema

- Runda cu numarul XI, a doua din retur programeaza pentru Foresta Suceava intalnirea cu Csikszereda II (Miercurea Ciuc), ”lanterna roșie” seriei I a Ligii a III-a de fotbal. Dupa succesul din meciurile cu Bucovina Radauți și Rapid Brodoc, gruparea pregatita de antrenorul Dorin Goian, are inca o șansa…

- Șomuz Falticeni a remizat vineri dupa-amiaza pe terenul formației FK II Miercurea Ciuc, in prologul etapei a VIII-a a Ligii a III-a. Cu acest prilej, a debutat in formația antrenata de Iulian Ionesi atacantul paraguayan Zarate, in varsta de 19 ani. Falticenenii au terminat jocul in inferioritate ...

- Etapa a V-a a Ligii a III-a va incepe vineri, cu duelul din Harghita dintre Csikszereda II Miercurea Ciuc și Știința Miroslava. Pentru suceveni, cel mai atractiv joc al rundei se va consuma pe Stadionul „Constantin Jamaischi" din Falticeni, care gazdui confruntarea din echipa locala, ...

- Foresta ramane cu maximum de puncte și dupa disputarea partidelor din etapa a IV-a. Sucevenii au dispus, sambata dupa-amiaza, pe Areni, cu scorul de 3-1, de nou promovata Viitorul Darabani. „Galben-verzii" au inceput prost meciul și s-au vazut conduși pe tabela de marcaj in minutul 22, ...

- Foresta a caștigat clar duelul de pe Areni, cu Csikszereda II Miercurea Ciuc, din etapa a II-a a Ligii a III-a. Trupa antrenata de Dorin Goian s-a impus cu 4-0, grație reușitelor semnate de Chika (30, din penalty, 72), Filip (69) și Muntean (89). Partida a fost dominata de formația suceveana, ...

- Baza Sportiva TCM din Roman a gazduit zilele trecute Cupa Emy la tenis de camp pentru fete și baieți. Intrecerea, cotata de categoria a II-a in calendarul Federației Romane de Tenis, a avut in program concursuri la categoriile de varsta 12 și 14 ani. Printre competitori, marea lor majoritate din ...

- Daniil Medvedev (1 ATP, principal favorit) a castigat, duminica, turneul ATP 250 de la Los Cabos (Mexic), dotat cu premii totale de 822.110 dolari. Jucatorul rus l-a invins lejer in finala, in doua seturi, 7-5, 6-0, pe britanicul Cameron Norrie (12 ATP, favorit nr. 3). Liderul mondial, care a revenit…