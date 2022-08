Stiri pe aceeasi tema

- Invazia Ucrainei nu s-a desfașurat așa cum Putin s-a așteptat, iar acum are motive sa se teama atat de cetațenii nemulțumiți, cat și de oficialii care ar putea dori sa-i ia locul la putere, explica Fiona Hill, intr-o analiza pentru publicația americana Foreign Policy. Urmatorul moment de rascruce pentru…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat marti ca a discutat cu omologul sau rus Vladimir Putin despre presupuse planuri de atac occidentale impotriva Rusiei, transmite AFP, potrivit Agerpres.

- Oficialii Federației de tenis de la Moscova sarbatoresc triumful obținut de Elena Rybakina (23 de ani, 23 WTA) in finala Wimbledon 2022, scor 3-6, 6-2, 6-2 impotriva lui Ons Jabeur (27 de ani, locul 2 WTA). Sportivii din Rusia și Belarus au fost interziși la ediția din acest an de la Wimbledon, din…

- In cursul serii de duminica, Volodimir Zelenski a transmis un nou mesaj adresat tuturor, dar mai cu seama, cetațenilor ucraineni, ruși și celor din Belarus. Potrivit președintelui ucrainean, trupele rusești au bombardat in weekend mai multe cladiri din Ucraina, rezultand morți și raniți in randul civililor.…

- Forțele ruse incearca sa blocheze orașul strategic Lisiceansk din estul Ucrainei dupa ce au devastat Severodonețk. Rusia va trimite in Belarus rachete capabile sa transporte focoase nucleare in urmatoarele cateva luni, a declarat sambata președintele Rusiei, Vladimir Putin.

- Vineri, președintele rus Vladimir Putin le-a spus participanților la summitul economic de la Sankt Petersburg ca din punctul sau de vedere, tot teritoriul statelor ce faceau parte candva din componența URSS este, de fapt, teritoriu al Rusiei. Dintre cele 15 state care formau URSS, pe langa Rusia, Ucraina…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut vineri ca tara sa nu impiedica exporturile de grau prin porturile ucrainene, insa cea mai buna solutie ar fi tranzitul prin Belarus, transmite Reuters. Putin a afirmat la televiziunea nationala rusa ca stirile despre o presupusa interdictie de export impusa…

- Canada sanctioneaza 21 de apropiati ai președintelui rus, Vladimir Putin, printre care și Alina Kabaeva, presupusa lui iubita. Totodata, noul val de sancțiuni mai vizeaza patru institutii financiare si banci din Rusia. „Vizam banci si oligarhi din anturajul regimului Putin, precum si pe cea pe care…