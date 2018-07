Stiri pe aceeasi tema

- Tehnologiile axate pe inteligenta artificiala risca sa reconfigureze ordinea la nivel mondial, generand o competitie a sistemelor sociale, intre autoritarismul digital si democratia de tip liberal, comenteaza publicatia americana Foreign Affairs, potrivit Mediafax.

- Potrivit presedintelui Institutului Român de Stiinta si Tehnologie, Razvan Florian, institutie organizatoare a evenimentului, scopul acestuia este de a sprijini cercetarea în inteligenta artificiala în Europa de Est prin aducerea în regiune a unor specialisti din întreaga…

- Robotii industriali si invatarea automata se afla in topul preferintelor companiilor care aleg sa implementeze inteligenta artificiala (AI) in activitatea lor, arata un studiu efectuat de compania de consultanța Deloitte (mediafax).Dintre cele 250 de companii care au luat parte la studiu,…

- Descoperirea timpurie si corecta a afectiunilor medicale pe baza imaginilor generate de computerul tomograf este una dintre cele mai dificile sarcini pentru un medic, experienta cumulata in zeci de ani de activitate putand urgenta cu saptamani sau chiar luni inceperea tratamentului pentru o boala grava.

- A fost nevoie de aproape un secol de incercari ale savantilor umani sa organizeze tabelul periodic al elementelor, una dintre cele mai mari realizari stiintifice din istorie. Acum, o noua inteligenta artificiala creata de oamenii de stiinta...

- RTB House, compania globala care ofera servicii de retargeting pentru branduri de top din toata lumea, anunța câștigarea premiului Alconics 2018. Festivitatea premierii celor mai inovatoare branduri care utilizeaza inteligența artificiala a ajuns anul acesta la a treia ediție, în parteneriat…

- Companiile de dimensiuni medii de la nivel global sunt mult mai optimiste cu privire la conditiile si oportunitatile mediului de afaceri fata de anul trecut, arata studiul anual EY Growth Barometer, publicat joi de compania de consultanta financiara.

- Cu cateva zile in urma, robotul Sophia, primul robot care a primit cetațenie, a vizitat Bucureștiul, cu ocazia conferinței Brand Minds. Pentru ca am vrut sa aflam ce are de spus robotul cu inteligența artificiala și chip de femeie, am fost și noi la eveniment. Iata ce a declarat Sophia! “Buna ziua,…