- Ford Motor a confirmat joi ca va electrifica toata gama de masini din Europa pana in 2030, grupul american alaturandu-se astfel cursei globale a producatorilor auto care dezvolta vehicule cu emisii zero, in perspectiva interzicerii vanzarilor de masini noi alimentate cu combustibili fosili, transmit…

- “Ford a anuntat astazi ca va continua sa investeasca intr-un viitor electrificat pentru operatiunile sale din Valencia. Noul motor Duratec hybrid 2,5 litri va fi construit la uzina sa de motoare din Spania de la sfarsitul anului 2022, si totodata Ford va creste si capacitatea de asamblare a bateriilor”,…

- Inmatricularile de autovehicule noi au scazut cu 21,9% in Romania, luna trecuta, in timp ce in Europa declinul a fost de 20,3%. Motivul il reprezinta restricțiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus, ara...

- Grupul bancar elen Alpha Bank, prezent si pe piata din Romania, a anuntat luni vanzarea unui portofoliu de credite neperformante in valoare de 10,8 miliarde de euro precum si o participatie de 80% din actiunile furnizorului de servicii de credite Cepal Holdings catre fondul american de investitii…

- Uniunea Europeana (UE) ar trebui sa aiba ca obiectiv instalarea unui milion de statii publice de incarcare a automobilelor electrice pana in 2024 si a trei milioane pana in 2029, in ideea de a da consumatorilor increderea necesara pentru a face trecerea la noua tehnologie, arata Asociatia Constructorilor…

- Douglas, cel mai mare retailer german de parfumuri din Europa, a raportat ca vanzarile au scazut cu 6,4 la suta pentru cel mai recent an fiscal. Vanzarile companiei din Munchen, Germania, au atins 3,2 miliarde de euro in anul fiscal incheiat la 30 septembrie 2020. Douglas a anuntat joi ca va inchide…

- Exporturile de ceasuri elvetiene au scazut cu 22% anul trecut, deoarece pandemia de coronavirus (COVID-19) a dus la reducerea cererii pe toate pietele majore, cu exceptia Chinei, transmite DPA. Datele statistice publicate joi de Federatia Industriei Elvetiene de Orologerie arata ca exporturile…