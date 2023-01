Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 991 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Irlanda – 907 locuri de munca pentru: macelar, asistent vanzari, ajutor bucatar (asistent delicatese), asistent manager (asistent general); Finlanda – 40 locuri de…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 84 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Finlanda – 40 locuri de munca pentru: muncitor necalificat – culegator de capșuni; Danemarca – 30 locuri de munca pentru: ingrijitor persoane; Norvegia – 12 locuri de…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera 40 locuri de munca vacante, in diverse domenii/țari. Cele mai multe sunt in Danemarca. Germania – 2 locuri de munca: tehnician electronist pentru energia și tehnologia cladirilor, electrician; Norvegia – 8 locuri de munca : montator calificat bucatarie…

- Amazon va desființa „peste 18.000 de locuri de munca”, inclusiv unele din Europa. Acest plan de disponibilizari este cel mai masiv din istoria grupului. Sectorul tehnologic din SUA se scufunda și mai mult in criza. Gigantul comerțului cu amanuntul online Amazon a anunțat miercuri seara ca va desființa…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera 111 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: -Danemarca – 30 locuri de munca pentru: ingrijitor persoane; -Lituania – un loc de munca pentru: instalator, montator țevi; -Finlanda –53 locuri de munca pentru: muncitor necalificat – culegator de capșuni…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 90 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Malta – 2 locuri de munca pentru: proiectant arhitect; -Lituania – un loc de munca pentru: instalator, montator țevi;Finlanda – 60 locuri de munca pentru: mecanic auto,…

- Grupul Grenzebach (Germania) a inceput lucrarile la fabrica ieseana care va consolida prezenta grupului in Romania, devenind un hub pentru afacerile europene din industria sticlei, a constructiilor si a intralogisticii, se arata intr-un comunicat de presa. Finalizarea constructiei este programata pentru…

- Producatorul german de componente auto Schaeffler va reduce in total 1.300 din cele aproape 83.000 de locuri de munca la nivel mondial pana in 2026. Aproximativ 1.000 dintre aceste reduceri de locuri de munca vor avea loc in Germania. Compania a justificat marți masura ca fiind o modalitate de a…