Ford Trucks devine partener cu Fomco Truck Service

- Principale motive ale tinerilor din Europa privind neincrederea acestora in instituțiile politice precum și bunele practici și recomandari pentru factorii de decizie in domeniul tineretului sunt temele unui Proiect derulat la Tg.Mureș, in aceasta perioada, de Asociația Focus Eco Center. Proiectul COHERENT…

- Luni, 26 septembrie, polițiștii baimareni au identificat in trafic, pe strada Europa din municipiu, un autoturism care a fost inregistrat cu aparatul radar circuland cu viteza de 107 km/h, pe un sector de drum unde limita legala de viteza este de 70 km/h. La volanul acestuia a fost identificat un tanar…

- Pal D. Attila a fost numit ieri in functie, prin ordin al Ministrului Culturii. El va conduce ca interimar Teatrul Național pentru 120 de zile calendaristice, dupa ce mandatul fostului director, Gasparik Attila, a expirat zilele trecute. Pal Attila lucreaza de 23 de ani in managementul teatral si crede…

- Calaria este unul din lucrurile pe care oricine trebuie sa le incerce intr-o viața… Daca inca nu ai avut ocazia, cei de la TerraMont organizeaza sambata, 10 septembrie și duminica, 18 septembrie un program numit „Inițiere in calarie&Tir cu arcul". Acesta se desfașoara in localitatea Stana, din apropierea…

- Lista celor 300 de școli care vor organiza programul Masa calda, in anul școlar 2022-2023, a fost publicata de Ministerul Educației. Nu mai fost incluse colegiile naționale, dupa cum a declarat Sorin Cimpeanu, la finalul ședinței de Guvern: „Din aceasta lista, spre deosebire de anii anteriori, nu mai…

- Acestei unitați de invațamant i-a fost anulata, in luna mai, autorizația de funcționare, prin decizie definitiva a Inaltei Curți de Casație și Justiție, care a consfințit faptul ca fusese inființata ilegal din 2018. Astfel ca pentru a nu intrerupe cursurile, școala a fost inclusa cu elevi și profesori…

- Sistemul Ro-Alert a anunțat duminica, 21 august, existența unei avertizari meteo de Cod portocaliu de averse torențiale in județul Mureș, pentru intervalul orar 16.15 – 17.15. "Evitați deplasarile și luați masuri de adapostire și autoprotecție! Mai multe informații obțineți accesand aplicațiile din…

- Corpul Executorilor Bancari BRD a demarat, in data de 9 august 2022, o licitație pentru vanzarea unui magazin comercial și a unei fabrici de inghețata din Sangeorgiu de Mureș, informeaza www.licitatiapublica.ro.Potrivit sursei citate, prețul de pornire al licitației este de 74.400 de euro, iar terenul…