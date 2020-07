Ford trimite acasă o parte din angajaţii pe perioadă determinată Peste 200 de salariati ai Ford Romania care aveau contracte pe perioada determinata sunt trimisi acasa de companie, pe fondul dificultatilor prin care trec in aceasta perioada companiile auto. „Compania noastra revizuiește constant nevoile de angajare pe baza cererii pieței și a eficienței procesului de producție. Avand in vedere situația actuala a industriei in care operam, confirmam faptul ca o parte dintre contractele individuale de munca pe perioada determinata ale unor angajati de la fabrica Ford de la Craiova nu vor fi prelungite”, au precizat reprezentantii Ford. Potrivit unor surse, este… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lantul de hoteluri Hilton Worldwide Holdings a anuntat marti ca va renunta la 22% din forta de munca din birourile companiei, respectiv la 2.100 de persoane, ca reactie la epidemia de coronavirus care a devastat industria calatoriilor la nivel mondial, transmite Reuters, potrivit news.ro.Citește…

- Angajati de la sectiile Presaj si Mecanica de la uzina Dacia din Mioveni intra in somaj tehnic in perioada 2-30 iunie, din cauza lipsei comenzilor. Compania declara ca activitatea este adaptata cererii comerciale. Masura vine la nici o luna de zile de cand in fabrica a fost reluata integral activitatea.…

- Angajații de la Ford Craiova iși produc propriile viziere, pentru a se proteja de coronavirus. Compania a reluat lucrul, dupa o luna și jumatate Fabrica Ford Craiova, care a reluat luni productia, etapizat, intr-un singur schimb de lucru, va produce propriile viziere, pentru a asigura un nivel suplimentar…

- Cand se vor intoarce angajații la serviciu, dupa perioada de lucru de acasa. Colliers: Piata spatiilor de birouri va da primele semne de revenire din 2021 Un sfert dintre chiriasii din piata de birouri se asteapta sa isi reia activitatea incepand cu luna mai, in timp ce peste doua treimi (67%) cred…

- Conducerea CEO a decis ca toți cei aproape 13.000 de angajați sa intre in șomaj tehnic, prin rotație, de luni, ca masura preventiva in conditiile pandemiei de coronavirus. In prima etapa va intra personalul Termocentralei Turceni, in carierele care aprovizioneaza Termocentrala Turceni, Jilț…

- Angajatii fabricii Ford de la Craiova sunt ingrijorati dupa ce au aflat ca productia va fi oprita pana in luna mai. Compania a anuntat ca prelungeste suspendarea activitatii in toate fabricile din Europa din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza corespondentul MEDIAFAX.Vezi și: Guvernul…

- Fabrica din Otopeni a Philip Morris Romania iși continua activitatea, fara riscul de a opri furnizarea de produse din tutun. O parte dintre angajați lucreaza de acasa, iar categoriile vulnerabile de salariați, care nu pot lucra de acasa, primesc concediu platit 100% de catre companie pana trece aceasta…

- Crește semnificativ numarul firmelor din Buzau care iși suspenda activitatea și trimit angajații in șomaj tehnic. Nu mai puțin de 30 de angajatori din județ au sprijinul statului pentru plata șomajului tehnic in cazul a circa 900 de oameni. Cei mai mulți buzoieni trimiși acasa in aceasta perioada lucreaza…